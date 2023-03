Lula apresenta melhora no quadro de saúde e deve comandar reuniões internas durante a semana

Com quadro de pneumonia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve retomar as atividades internas no Palácio do Planalto após uma melhora do seu quadro de saúde. As informações são do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Devido à doença, Lula não viajou à China neste fim de semana, agenda que estava prevista há semanas e incluía ainda uma comitiva de mais de 200 empresários, além de governadores, parlamentares federais e ministros.

“Todas as informações que temos acompanhado junto à equipe médica é de uma evolução extremamente positiva do presidente, ele está evoluindo muito bem. A decisão de não realizar a viagem foi da equipe médica para que ele tenha mais tempo de repouso para se restabelecer. Como foi identificada também uma gripe, ele poderia transmitir a doença para a comitiva. O presidente mostrou responsabilidade com a saúde dos outros”, declarou Padilha em entrevista coletiva no último sábado (25).

Segundo ele, Lula seguirá participando de reuniões internas nos próximos dias. Uma nova data para a viagem também será definida.

“O presidente queria organizar na volta da China mais duas reuniões com ministros. Certamente o debate da nova regra fiscal vai tomar a semana, com discussões lideradas pelo ministro Fernando Haddad, da Fazenda", concluiu.

