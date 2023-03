Após cancelar viagem, Lula deve retornar ao trabalho na terça ou quarta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve retomar a rotina de trabalho na terça-feira ou quarta-feira, conforme previsão do médico Roberto Kali que acompanha a saúde do presidente. O cancelamento da viagem à China, ocorreu, segundo informações do jornal O Globo, pois o tempo de voo poderia prejudicar a recuperação de Lula, diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A.

Por orientações médicas, Lula anunciou neste sábado (25) o cancelamento da viagem que deveria ocorrer neste fim de semana. O adiamento foi comunicado às autoridades chinesas “com a reiteração do desejo de marcar a visita em nova data”.

Na quinta-feira (23), Lula fez exames no Hospital Sírio Libanes, em Brasília, e foi diagnosticado com a doença. Na ocasião, ele iniciou tratamento. “O tempo de recuperação da pneumonia é de uma semana. Ele está se recuperando bem”, afirmou o médico ao jornal O Globo.

O médico esteve em Brasília na manhã de sexta-feira para examinar Lula e depois retornou para São Paulo, onde vive. Não há previsão de nova consulta, pois, segundo ele, “o presidente se recupera bem”.

Na sexta-feira, Lula não foi ao Planalto e fez duas reuniões no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. Na segunda-feira, é provável que o presidente também despache do Alvorada.