Após Lula adiar viagem à China, Elmano retoma agenda no Ceará a partir desta segunda (27)

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), informou que irá retomar, a partir desta segunda-feira (27), a agenda no Estado após o adiamento da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China. Elmano era um dos governadores que acompanharia a visita presidencial ao país asiático.

A Secretaria de Imprensa da Presidência da República informou, na manhã deste sábado (25), que o presidente Lula decidiu adiar a viagem após nova avaliação médica. A viagem estava prevista para esse domingo (26).

O petista foi diagnosticado com pneumonia na noite da noite da última quinta-feira (23). Por conta do diagnóstico, a vista havia sido adiada anteriormente em um dia.

Elmano de Freitas informou que "em virtude do adiamento da viagem do presidente Lula à China", ele irá retomar a "agenda normalmente no Ceará a partir de segunda-feira".

O principal foco do governador do Ceará era apresentar a investidores chineses o potencial do Estado, principalmente no setor de energias renováveis.

"Queremos apresentar a investidores chineses o potencial do Ceará na produção de hidrogênio verde, de energia eólica e de energia solar, além da nossa capacidade de expandir para o mundo pelo Porto do Pecém, junto com a nossa zona de processamento e exportação", disse em entrevista nesta sexta-feira (24), antes da viagem ser novamente adiada.

Ainda não há previsão de nova data para a visita presidencial à China.