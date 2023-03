Elmano vai à China em comitiva com Lula para tratar sobre energias renováveis no Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) deve viajar à China em agenda oficial na comitiva do presidente Lula (PT). A expectativa é de que eles partam do Brasil no dia 26 e só retornem em 31 deste mês. No país asiático, o gestor cearense deve tratar de assuntos relacionados à energia renovável, especialmente energia solar.

Além dele, vão compor a comitiva os deputados federais cearense José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, e André Figueiredo, líder do PDT na Câmara e presidente nacional do partido.

Retomada

A viagem representa um momento de retomada de relações diplomáticas, institucionais e de expansão dos laços econômicos. Não à toa, vão à China, também, 240 empresários, a maioria do agronegócio. A expectativa é de que o Brasil dialogue sobre a exportação de mais itens industrializados, já que o País vende mais commodities ao parceiro asiático atualmente.

"Essa viagem oficial para a China tem um simbolismo muito forte. O último governo fez ataques descabidos ao governo chinês, ao relacionamento que nós temos que fazem da China a nossa maior parceira comercial", observou André Figueiredo.

Ele aponta que 31,28% das exportações brasileiras, em 2021, foram para a China, quase o triplo para o segundo maior aliado comercial, os Estados Unidos. "Nós temos a absoluta convicção de que (a viagem) será de grande valia nesse relacionamento para que cada vez mais a China se consolide como esse grande parceiro comercial que o Brasil tem e que merece grande respeito", completou.