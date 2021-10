João Dória cumpre agenda em Fortaleza no dia 5 de novembro na disputa das prévias do PSDB

O governador de São Paulo, João Dória (PSDB), que disputa as prévias do PSDB pela candidatura à presidência da República em 2022, tem agenda prevista no Ceará no próximo dia 5 de novembro.

A vinda ao Ceará, sexto estado do Nordeste a receber o governador tucano, acontece no momento em que o PSDB vive um acirramento nas prévias presidenciais da legenda.

Dória chega na noite da sexta à Fortaleza, onde está prevista coletiva de imprensa às 18h30. Ainda não foi divulgada agenda com lideranças partidárias. No sábado (6), pela manhã, o governador embarca para Salvador.

O PSDB irá realizar, no dia 21 de novembro, as prévias que definirão o seu candidato à presidência da República em 2022. Os nomes, além de Dória, são o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.

O Nordeste é o terceiro maior colégio eleitoral do PSDB, com 276.295 candidatos. Pelas prévias, Dória já visitou, no Nordeste, Sergipe; Pernambuco; Rio Grande do Norte; Piauí e Paraíba.

O deputado federal Danilo Forte (PSDB) já confirmou convite para encontro com o governador de São Paulo. Sobre a disputa entre Dória e Leite, Forte pontua: "sou um social democrata, todos que quiserem conversar comigo, comparecerei".

Apoios no Ceará

A principal liderança do PSDB no Ceará, o senador Tasso Jereissati, já declarou apoio a Eduardo Leite. Tasso tem, inclusive, acompanhado o gaúcho em agendas pelo Nordeste, com evento, nesta sexta (29), em Teresina, no Piauí.

"Não sou candidato nas prévias do PSDB, mas isso não quer dizer que não estou na luta. Estou na luta com todos os companheiros por entender que a pessoa que representa o PSDB legítimo, histórico, e o PSDB do futuro é o governador Eduardo Leite", disse Tasso, que chegou a ser cotado como pré-candidato.

O senador cearense anunciou licença do mandato por 120 dias, a partir do próximo dia 3, quando assumirá o suplente Chiquinho Feitosa. No período, Tasso deve se dedicar à campanha de Leite.