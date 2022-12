Jair Bolsonaro fala com apoiadores após derrota do Brasil na Copa

Jair Bolsonaro (PL) saiu de sua residência, nesta sexta-feira (9), para conversar com apoiadores concentrados próximos ao Palácio da Alvorada. Essa é a primeira vez que o presidente falou desde a derrota no segundo turno das eleições. Pronunciamento foi dado logo após a derrota do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo no Catar.

No dia 30 de outubro deste ano, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi eleito presidente com 50,87% dos votos válidos. O petista ganhou a disputa em segundo turno. Jair Bolsonaro (PL) teve 49,13% dos votos válidos.

Conforme o Metrópoles, Bolsonaro declarou que se "responsabilizava" pelos erros dele. Ao lado do general da reserva Braga Netto, escutou os apoiadores, que vestiam verde e amarelo.

Algumas das pessoas concentradas na frente do Palácio do Alvorada estavam abraçados com a bandeira do Brasil e soltavam gritos de "eu autorizo".