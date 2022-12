Bolsonaro chora ao lado de Michelle em cerimônia das Forças Armadas

Em sua primeira aparição pública após o dia 1º novembro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) chorou durante participação em uma cerimônia das Forças Armadas em Brasília, nesta segunda-feira (5). Sem discursar, o chefe do Executivo se emocionou ao lado da esposa, Michelle Bolsonaro.

O evento foi para apresentar oficiais-generais promovidos. Desde 26 de novembro, o presidente, discretamente, já participou de três cerimônias do Exército: dois eventos de promoção de oficiais em Brasília e uma formatura da Academia Militar das Agulhas Negra (Aman), em Resende, no Rio de Janeiro. As informações são do Uol.

No último mês, após ser derrotado nas urnas pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Bolsonaro se fechou e chegou a passar 20 dias sem aparecer no Palácio do Planalto. Ele também reduziu as publicações em redes sociais e parou com as lives semanais.

Erisipela

Nas últimas semanas, Bolsonaro tem enfrentado uma infecção por erisipela, com uma ferida na perna que inclusive teve foto publicada pelo filho, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Carlos falou sobre a saúde do pai em seu canal oficial do Telegram nesse domingo (4). Bolsonaro já está em processo de recuperação e "tudo corre muito bem", conforme o filho.

"A erisipela desenvolvida na perna do meu pai. Foto tirada de poucos dias atrás. Fui informado que nesta fase já estava em processo de recuperação e tudo corre muito bem!", diz o texto que acompanha a imagem da ferida.