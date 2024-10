Ipec Juazeiro do Norte: o nível de decisão do voto entre eleitores na 3ª rodada

A terceira rodada da pesquisa Ipec para a disputa pela Prefeitura de Juazeiro do Norte divulgada, neste sábado (5), mostra o grau de certeza do eleitor sobre o voto nos candidatos ao cargo. Para 83% do total de entrevistados, a escolha do seu postulante é definitiva. Já para 17%, o voto ainda pode mudar.

A pesquisa aponta ainda que há 1% que declarou não saber ou não respondeu sobre a decisão do voto.

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares Cariri e ouviu 800 eleitores com 16 anos ou mais de Juazeiro do Norte. A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 5 de outubro. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

COMPARATIVO

A primeira rodada da pesquisa Ipec para a Prefeitura de Juazeiro do Norte foi divulgada no último dia 5 de setembro. Nela, 65% dos entrevistados diziam que a escolha do postulante era definitiva, enquanto 32% cogitavam a possibilidade de mudança. Dos eleitores que participaram do levantamento, 2% declararam que não sabiam ou não responderam sobre a decisão do voto.

Todas as amostras consideraram apenas entrevistados que citaram candidato ou indicaram votar no branco/nulo.

3ª RODADA IPEC JUAZEIRO DO NORTE — Pelo que tem visto até este momento, o(a) sr(a) acha que sua decisão de voto para Prefeito de Juazeiro do Norte ainda pode mudar ou já é definitiva?

TOTAL

Ainda pode mudar: 17%

É definitiva: 83%

Não sabe/Não respondeu: 1%

A pesquisa, contratada pela TV Verdes Mares Cariri, foi realizada pelo instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-07084/2024. O nível de confiança estimado é de 95%. Os 800 eleitores foram ouvidos de forma presencial, com a aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo.