Insatisfeitos com Ciro, petistas marcam reunião para definir futuro da aliança com o PDT no Ceará

Membros da cúpula do PT no Ceará, após adiamento de encontro do partido que poderá deliberar sobre o futuro da aliança com o PDT no Estado, deverão se reunir no próximo dia 2 de julho para tratar da estratégia da campanha eleitoral. A informação foi confirmada por deputados membros do PT cearense nesta terça-feira (31).

A data antecede em cerca de duas semanas o início do período em que poderão ocorrer as convenções partidárias que, de acordo com o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ocorrerá entre os dias 20 de julho e 5 de agosto.

De acordo com o deputado federal José Airton Cirilo (PT), o clima nos bastidores é de "muita instatisfação com os ataques de Ciro Gomes (PDT) ao PT do Ceará". Ainda segundo análise de petistas, uma das pautas principais é deliberar sobre manter ou não a união com o partido do ex-ministro no Estado.

A expectativa inicial era de que o PT se reunisse para tratar do tema no dia 28 de maio. Por conta de uma programação da Executiva Nacional, no entanto, o encontro que ocorreria no Ceará também mudou de data.

O encontro convocado para discutir Tática Eleitoral é a única formalidade com poderes regimentais de desfazer ou manter a coesão do grupo governista no Estado, segundo lideranças petistas.

A reunião foi mencionada ainda no início de maio pelo deputado estadual Acrísio Sena e demais lideranças petistas em meio ao tensionamento entre PT e PDT.

Embates

O debate ocorre perante as incertezas sobre a manutenção da coesão, na qual o PT tem algumas lideranças que apontam preferência pela reeleição da governadora Izolda Cela (PDT). Enquanto isso, membros do PDT rechaçam a investida petista e pregam independência do partido na sucessão.

No início deste mês, o PT Ceará chegou a cogitar "interditar de vez" o pacto após ataques de Ciro Gomes (PDT) ao partido.

Mais sobre PontoPoder Deputados do PDT minimizam falas de Ciro e defendem manutenção da aliança com o PT no Ceará

Uma reunião de emergência resultou, no entanto, em uma nota reafirmando a união em torno de forças "democráticas e antibolsonaristas". A mensagem não citou possibilidade de rompimento.

No dia 14 de maio, durante evento no município de Quixaramobim, o vice-presidente nacional do PT, José Guimaraes, elevou o tom e disse que o partido tem "um plano A e um plano B" para a sucessão ao Governo.