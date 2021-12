Impasses no União Brasil e no PL já mobilizam mudanças de partido na Câmara Municipal de Fortaleza

A indefinição sobre o comando do partido União Brasil no Ceará e a ida do presidente Jair Bolsonaro para o PL deve reconfigurar bancadas na Câmara Municipal de Fortaleza. Vereadores já atuam nos bastidores e devem tentar trocar de sigla mesmo sem a janela partidária, seguindo a orientação de líderes para alinhar os grupos com vistas em 2022. A análise nos bastidores é de que os vereadores deverão pensar estrategicamente. Isso, porque, de acordo com regras de fidelidade partidária, eles só poderão trocar de sigla se os partidos concordarem. Do contrário, poderão até perder o mandato.

Isso se dá pela chamada “janela partidária”, que é aberta seis meses antes de cada eleição para que os candidatos troquem de sigla visando composição de grupos, eleições e acordos internos. Ou seja, vereadores só podem migrar de partido na janela destinada às eleições municipais, e deputados federais e estaduais naquela janela que ocorre seis meses antes das eleições gerais. De acordo com uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o mandato pertence ao partido e não aos candidatos. Recém-eleitos em 2020, vereadores não terão janela em 2022.

Reflexos na Câmara É nesse contexto que os vereadores de Fortaleza se inserem em um cenário no qual o comando União Brasil no Ceará, de acordo com interlocutores, oscila entre ficar com o deputado federal Capitão Wagner (Pros) e o senador em exercício Chiquinho Feitosa (DEM), ligado ao grupo dos irmãos Ferreira Gomes. Os parlamentares aguardam uma definição no diretório. A expectativa se dá no grupo ligado ao Capitão Wagner, de oposição ao governador Camilo Santana (PT) e ao prefeito José Sarto (PDT), de Fortaleza. As estratégias mudam de acordo com quem comandará o novo partido, fruto de uma fusão entre DEM e PSL. Na Câmara de Fortaleza, a análise do vereador Marcelo Lemos, que foi do PSL, é de que a agremiação possa comportar até 12 parlamentares municipais. Para que mudem de partido, no entanto, os vereadores terão que contar com a anuência de suas respectivas siglas. Esse acordo requer habilidade, uma vez que não é de interesse dos dirigentes que os partidos percam membros.

Bastidores Líder da oposição na Câmara, Márcio Martins (Pros) destaca que o União Brasil está firmado sob o comando do Capitão Wagner. Recentemente, o deputado federal reuniu seu grupo em um almoço com o presidente nacional da sigla Luciano Bivar, no qual afirma que lhe foi prometido o diretório. Legenda: Vereadores do grupo de oposição à direita na Câmara de Fortaleza Foto: Felipe Azevedo Márcio Pontua, no entanto, que o grupo dos chamados “wagnistas” - vereadores diretamente ligados ao Capitão Wagner, ainda aguarda mais definições para inicarem processo de debandada para o União Brasil. Essa é, inclusive, uma orientação do próprio Wagner. Pré-candidato ao governo do Ceará, ele orienta os vereadores a aguardar. “Vereador não pode migrar de partido agora. Estou orientando os vereadores do Pros que fiquem no partido. Alguns querem arriscar a candidatura a (deputado) estadual e estão avaliando para onde vão, o que vão fazer. Vereador não tem janela agora.”, pontua o deputado. Acerca das chamadas indefinições no diretório, o deputado fala em “disse me disse”.

"Da nossa parte está consolidado, o Bivar veio e participou do almoço, tem vídeo dele falando e provas factuais que mostram que o partido vai ficar com a gente. Não vou entrar nesse disse me disse com o Chiquinho, que é uma pessoa que eu respeito e tenho amizade", disse. No grupo de Wagner na Câmara, estão os vereadores Márcio Martins (Pros); Sargento Reginauro (Pros); Priscila Costa (PSC) e Julierme Sena (Pros). Questionado sobre o destino partidário, Sargento Reginauro informou, através de assessoria, estar aguardando as conjunturas políticas. "Precisamos avaliar, contudo a melhor alternativa para nós seja ir para o União Brasil, devido a filiação do Capitão Wagner, que é a nossa maior liderança", disse. Também do Pros, Bruno Mesquita não deve acompanhar o grupo. Apesar do partido mais alinhado à direita, o vereador é aliado do prefeito José Sarto e também espera definições no diretório para tomar uma decisão.

Legenda: Carmelo Neto é um dos parlamentares cearenses mais próximos do presidente Bolsonaro, e deve acompanhar a troca de partido Foto: Reprodução/Instagram

Bolsonaro no PL