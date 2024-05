Helicóptero da Ciopaer decola para o RS com equipe para ajudar no resgate às vítimas das enchentes

Um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), decolou na manhã desta terça-feira (7), do Ceará para o Rio Grande do Sul, com parte do suporte prometido pelo governador Elmano de Freitas (PT) às vítimas das recentes enchentes no estado gaúcho.

Em publicação feita nas redes sociais, a Ciopaer detalhou que, na aeronave, foram dois pilotos, dois operadores aerotáticos e um mecânico. "Em razão das chuvas intensas que atingem os municípios gaúchos e ao reconhecimento do estado de calamidade pública, a tripulação da Ciopaer ajudará no resgate das vítimas das enchentes", afirmou a corporação.

"Desejo boa sorte e ótimo trabalho aos militares cearenses envolvidos nesta operação. O Governo do Ceará não tem medido esforços para ajudar o povo gaúcho a superar este momento de tristeza e dor", escreveu, também, o governador Elmano.

No último sábado (4), o governador havia dito que enviaria bombeiros, cães, embarcações e viaturas para ajudar no enfrentamento à tragédia ambiental no Rio Grande do Sul. Seriam, segundo ele, 12 profissionais do Corpo de Bombeiros, entre mergulhadores, guarda-vidas e especialistas em salvamento em escombros, além de dois cães para auxiliar nas buscas, duas embarcações, três viaturas e outros equipamentos de salvamento.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria do Governo para saber quando essa equipe será enviada e aguarda retorno para atualizar esta reportagem.

Veja também País Câmara aprova decreto que reconhece estado de calamidade pública no RS e facilita repasses federais Inácio Aguiar Governo do Estado monitora situação de cearenses nas áreas de enchentes no Rio Grande do Sul Jogada Jogos de times gaúchos em todas as divisões do Brasileirão devem ser adiados

Tragédia no RS

Morreram 90 pessoas em cidades do Rio Grande do Sul, na última semana, vítimas de enchentes provocadas por fortes chuvas. O estado gaúcho registra ainda 131 desaparecidos e 362 feridos, segundo balanço da Defesa Civil divulgado nesta terça-feira.