'Fortaleza percebe no ar ares de arrogância', diz Sarto ao se referir a opositores em 2024

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), alfinetou os opositores durante entrevista concedida ao PontoPoder nesta quinta-feira (15), ao falar sobre as perspectivas para a disputa eleitoral de 2024. Até agora, pelo menos seis partidos têm pré-candidaturas: PDT, PT, PL, União Brasil, Psol e Novo.

Segundo ele, apesar de compreender como algo positivo para a cidade a apresentação de candidaturas distintas, pois, segundo ele, "cada um vai colocar seu ponto de vista", Fortaleza seria uma cidade com "muitas peculiaridades", algumas delas desconhecidas até mesmo pela classe política.

"Ela tem, eu diria, sutilezas. Fortaleza percebe, no ar, ares de arrogância, ares de soberba, ares de 'já ganhou'. E não diz nada, diz na urna", completou o entrevistado, relembrando eleições anteriores em que foram observadas viradas durante o pleito.

Ainda durante o bate-papo, o chefe do Executivo fortalezense comentou sobre a participação do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) nas suas decisões, o incremento do ex-governador Tasso Jereissati (PSDB) como um dos seus aliados e o apoio de outros correligionários como ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), o ex-senador Flávio Torres (PDT) e o deputado federal André Figueiredo (PDT).

"A estratégia é dividir para multiplicar", descreveu Sarto sobre a aglutinação de tais figuras em seu entorno, adicionando que isso será importante para buscar uma vitória ao fim da corrida eleitoral, ainda que não tenha batido o martelo sobre sua pré-candidatura à reeleição.

