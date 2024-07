Ex-diretor da Petrobras teve mais uma prisão decretada pela Justiça; pena é de 98 anos

O ex-diretor de Serviços da Petrobras, Renato Duque, teve sua prisão decretada pela Justiça Federal de Curitiba nesta quinta-feira (18). Segundo o blog da jornalista Julia Duailibi, no g1, o ex-gestor foi preso devido à sentença transitada em julgado no âmbito da Operação Lava Jato. Ele deve cumprir pena em regime fechado por 98 anos.

Duque foi condenado pelos crimes de corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A informação é de que Duque não está em Curitiba. Por isso, a Polícia Federal do Paraná teve de acionar a Polícia Federal do Rio de Janeiro, onde o ex-diretor também tem endereço registrado na Justiça, para conseguir encontrá-lo.

Em 2020, o ex-diretor colocou tornozeleira eletrônica e deixou a prisão no Paraná para morar no Rio de Janeiro. Ele chegou a passar cinco anos preso devido a condenações no âmbito da Lava Jato.

Outras penas

Duque recebeu a primeira condenação em 2015, na 10ª fase da Lava Jato. À época, ele foi condenado por associação criminosa, com pena de 20 anos e oito meses.

Menos de um ano depois, ele foi mais uma vez condenado, mas por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com pena de 20 anos, três meses e dez dias de prisão, inicialmente, em regime fechado.