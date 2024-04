Evandro Leitão afirma que 'não vão conseguir' tirar Fernando Santana da presidência da CPI da Enel

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PT) afirmou, nesta terça-feira (23), que "não conseguiram e não vão conseguir" tirar o deputado estadual Fernando Santana (PT) da presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a Enel Ceará.

O presidente estadual do União Brasil, o ex-deputado federal Capitão Wagner, informou que o partido apresentaria requerimento pedindo o afastamento de Santana do cargo. A justificativa é de que Fernando Santana seria, supostamente, um dos intermediadores de patrocínio entre a Prefeitura de Barbalha e a Enel Ceará para a festa do Pau da Bandeira. A informação, no entanto, foi negada tanto por Fernando Santana como pelo novo diretor-presidente da Enel Ceará, José Nunes de Almeida.

"Eu fui procurar saber o que ocorreu. E eu fiquei com vergonha, com vergonha das acusações que Vossa Excelência recebeu", disse Evandro Leitão durante sessão na Assembleia Legislativa. Ele chamou ainda as acusações de "atos irresponsáveis" e pontuou que haviam interesses eleitorais na movimentação feita contra Fernando Santana.

"Falando como presidente, quero dizer que se tentaram de alguma forma fazer com que tirasse você dessa presidência não conseguiram e não vão conseguir. (...) As eleições estão chegando, estão se aproximando, mas reafirmo e finalizo: enquanto estivermos sentados nessa cadeira, não irei permitir que nenhum deputado seja maculado com ilações, com irresponsabilidade, por ninguém seja quem for", reforçou.

Líder do União Brasil na Assembleia Legislativa, Sargento Reginauro informou que o partido irá insistir no requerimento que pede o afastamento de Fernando Santana, "independente dele ser jogado no lixo ou não".

"O que estamos solicitando é que, inclusive em defesa desta Casa e da própria CPI, o que o deputado Fernando Santana deveria ter era ele mesmo solicitado. Deixa o deputado Carmelo Neto (vice-presidente da CPI da Enel) assumir e vamos esclarecer as coisas", ressaltou Reginauro. A iniciativa, segundo o parlamentar, é para que "a CPI não seja colocada em suspeição".

"(Mas) Em vez de nos preocuparmos com a imagem desta Casa, ficou todo mundo preocupado em defender a imagem pessoal do deputado Fernando Santana. Nós somos pessoas públicas, estamos passíveis a esse tipo de coisa todo tempo. A qualquer momento da nossa vida", defendeu.

O deputado Fernando Santana também levou o assunto à tribuna da Assembleia Legislativa. "Algumas lideranças a nível de Estado tendem em querer aparecer em cima de situação séria, de um trabalho responsável que vai dar um resultado promissor na melhoria da distribuição de energia no Ceará", criticou.

O parlamentar também responsabilizou interesses eleitorais pelo que chamou de "política do ódio e da difamação". Ele citou diretamente o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, pré-candidato à reeleição e que deve ser adversário de Santana na disputa nas eleições deste ano.

"Aqueles que têm dúvida, tudo bem faz parte da democracia. Aqueles que fazem insinuações, eu vou buscar a Justiça para que eles respondam, na Justiça, as insinuações que fizeram contra minha pessoa", reforçou.