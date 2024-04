União Brasil quer afastamento de Fernando Santana da presidência da CPI da Enel; deputado rebate

O União Brasil vai formalizar, nesta terça-feira (23), na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o afastamento do deputado estadual Fernando Santana (PT) da presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Enel, que tramita na Casa.

A legenda argumenta que o prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva (PT), teria declarado em entrevista que a solicitação de um patrocínio no valor de R$ 1 milhão para o custeio da festa do Pau da Bandeira à empresa teria o parlamentar como um dos intermediadores. Tanto o prefeito quanto o deputado negam a versão.

“Qual o problema dessa informação? A grande questão é que o deputado Fernando Santana é presidente da CPI que investiga a Enel. Como pode o presidente que investiga a empresa estar intermediando um patrocínio no valor de um milhão de reais?”, diz Capitão Wagner, presidente do partido que vai protocolar representação.

A legenda também quer que o Ministério Público do Ceará investigue o caso.

O que diz o prefeito

Em vídeo gravado nas redes sociais, o prefeito Guilherme Saraiva (PT) negou o episódio.

O petista alegou que o vídeo da entrevista foi cortado por adversários políticos e que gerou uma informação equivocada.

E que na verdade "o deputado Fernando Santana abre as portas do governo do Estado e o governo sempre apoia a festa de Barbalha, assim como Guimarães que abre as portas do governo do Estado".

O gestor alegou que fez a entrevista para passar a transparência, de quanto foi orçado e quanto está buscando de apoio para o evento tradicional na cidade.

Deputado nega

Em contato com a coluna, o deputado Fernando Santana explicou que a entrevista do prefeito foi cortada e que houve mudança de contexto.

"Nosso trabalho na CPI é um trabalho sério, comprometido de muito tempo. Eu não tenho visto outra pessoa mais dura do que eu com essa empresa Enel", disse.

O petista alega que o movimento é de adversários políticos que "terminam tentando criar situações" por conta de disputas políticas em Juazeiro do Norte, já que ele é pré-candidato a prefeito.

"Meu trabalho continuará firme, duro", disse.

Enel

Em entrevista, o novo diretor-presidente da Enel Ceará, José Nunes de Almeida Neto, alegou que não teve contato com o presidente da CPI sobre patrocínios.

"Não tive nenhum contato nem com o deputado José Guimarães nem com o deputado Fernando Santana sobre esse tema. Meu único contato sobre a festa foi com o prefeito de Barbalha", disse o gestor ao portal CN7.

O presidente disse ainda que o patrocínio está em análise.

