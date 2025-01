A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) acionou a Polícia Federal (PF) após receber ameaças de morte pelas redes sociais, no último domingo (19). As mensagens foram recebidas como reação a um vídeo divulgado pela parlamentar no sábado (18), no qual ela defende o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e detalha a medida, já revogada, que buscava ampliar a fiscalização de transações bancárias e do Pix.

Na publicação, Erika Hilton rebateu informações veiculadas em vídeo viral do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre o Pix.

Segundo informou a assessoria da deputada ao Jornal da Globo, entre os comentários estavam frases que a parlamentar deveria “ser fuzilada” ou que pistoleiros deveriam ser "contratados para ficar em sua cola", e que o "Projeto Ronnie Lessa 2.0 teria que entrar em ação".

Os advogados de Erika juntaram prints das mensagens e comentários recebidos, e protocolaram um pedido de abertura de inquérito na PF para identificar os autores das publicações. A PF ainda não se manifestou.

Em nota, a parlamentar afirmou que parte da extrema-direita "não se conforma com a propagação da verdade" e apela para intimidações. "Não recuarei. Estou, junto de meus advogados e equipe de segurança, tomando as medidas cabíveis para responsabilizar quem comete crimes", destacou deputada.

Vídeo de deputada ultrapassou 100 milhões de visualizações

O vídeo de Erika Hilton tem cerca de quatro minutos de duração e uma estética semelhante à da publicação feita por Nikolas na última terça-feira (14), na qual ele criticou a medida do governo Lula sobre o Pix.

Hilton fez um vídeo parecido com o do colega da Câmara dos Deputados, também em um fundo neutro, mas dizendo que Lula “nunca defendeu a taxação do Pix” e que a população “está sendo enganada” pela extrema-direita, sem citar nominalmente o deputado.

