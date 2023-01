Empossado presidente, Lula nomeia ministros para o novo governo

Após a cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na tarde deste domingo (1º), foi a vez de os ministros do novo governo serem empossados. Entre os auxiliares da gestão petista, está o ex-governador e senador eleito Camilo Santana (PT), que assume o Ministério da Educação (MEC). "Muito obrigado pela confiança, querido presidente Lula!", disse o cearense em postagem nas redes sociais.

Outro ponto de destaque é o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), que vai chefiar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Para este mandato, a Esplanada contará com 37 ministérios, 14 a mais que o governo anterior.

A cerimônia de posse dos ministros ocorreu antes de uma recepção de Lula a líderes internacionais, que também presenciaram a oficialização do primeiro escalão do governo. Além deles, estiveram presentes os presidentes Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), respectivamente; do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Thereza; do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber; e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

Marcaram presença, também, alguns governadores aliados do petista. O líder do governo Lula na Câmara, o cearense José Guimarães (PT), compareceu ao evento.

Diversidade

Ainda na campanha, o presidente prometeu que traria diversidade para o primeiro escalão do governo. Após o término dos anúncios dos titulares da pasta, foram anunciadas onze mulheres, duas pessoas indígenas e dez autodeclaradas negras. Estas são as pessoas que se consideram pretas ou pardas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As mulheres são: Margareth Menezes (Cultura), Nísia Trindade (Saúde), Anielle Franco (Igualdade Racial), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Esther Dweck (Gestão e Inovação), Cida Gonçalves (Mulher), Daniela do Waguinho (Turismo), Sônia Guajajara (Povos Indígenas), Ana Moser (Esporte), Simone Tebet (Planejamento) e Marina Silva (Meio Ambiente).

As pessoas negras são: Flávio Dino (Justiça), Rui Costa (Casa Civil), Margareth Menezes, Silvio Almeida (Direitos Humanos), Anielle Franco, Luciana Santos, Carlos Lupi (Previdência Social), Juscelino Filho (Comunicações), Marina Silva e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional).

Ministros de Lula

Relações Institucionais: Alexandre Padilha (PT-SP) - Deputado federal;

Secretaria-Geral da Presidência: Márcio Macêdo (PT-SE) - Deputado federal;

Advocacia-Geral da União (AGU): Jorge Rodrigo Araújo Messias - Procurador e ex-assessor da ex-presidente Dilma Rousseff (PT);

Saúde: Nísia Trindade - presidente da Fiocruz;

Educação: Camilo Santana (PT-CE) - Senador eleito e ex-governador do Ceará;

Gestão: Esther Dweck - Economista e professora universitária;

Portos e Aeroportos: Márcio França (PSB - SP) - Ex-governador de São Paulo;

Ciência e Tecnologia: Luciana Santos (PCdoB - PE) - Ex-vice-governadora de Pernambuco;

Mulher: Aparecida Gonçalves - ex-secretária nacional do enfrentamento à violência contra mulher nos governos de Lula e Dilma;

Desenvolvimento Social: Wellington Dias - Ex-governador do Piauí;

Cultura: Margareth Menezes - cantora, compositora e atriz;

Trabalho: Luiz Marinho (PT-SP) - Deputado feredal;

Igualdade Racial: Anielle Franco - ativista brasileira e diretora do Instituto Marielle Franco;

Direitos Humanos: Silvio Almeida - advogado e professor universitário, especialista na questão racial;

Indústria e Comércio: Geraldo Alckmin (PSB-SP) - vice-presidente da República;

Controladoria Geral da União (CGU): Vinícius Marques de Carvalho - Ex-presidente do Cade e ex- secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça no governo Dilma;

Fazenda: Fernando Haddad (PT-SP) – Ex-prefeito de São Paulo;

Casa Civil: Rui Costa (PT-BA) – Ex-governador da Bahia;

Justiça: Flávio Dino (PSB-MA) – Ex-governador do Maranhão e senador eleito neste ano;

Defesa: José Múcio Monteiro (PTB-PE) – Ex-deputado federal e ex-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU);

Relações Exteriores: Mauro Vieira – foi chanceler no governo de Dilma Rousseff, de 2015 a 2016;

Gabinete de Segurança Institucional: Gonçalves Dias - atuou no comando da segurança pessoal de Lula no seu antigo governo;

Secretaria de Comunicação: Paulo Pimenta (PT-RS) - deputado federal;

Agricultura: Carlos Fávaro (PSD-MT) - Senador;

Integração e Desenvolvimento Regional: Waldez Góes - Ex-governador do Amapá;

Pesca: André de Paula (PSD-PE) - deputado federal;

Previdência: Carlos Lupi - presidente nacional do PDT;

Cidades: Jáder Filho - presidente do MDB do Pará;

Comunicações: Juscelino Filho (União-MA) - deputado federal;

Minas e Energia: Alexandre Silveira (PSD-MG) - senador;

Desenvolvimento Agrário: Paulo Teixeira (PT-SP) - deputado federal;

Esportes: Ana Moser - medalhista olímpica no vôlei;

Meio Ambiente: Marina Silva (Rede-SP) - ex-ministra e deputada federal eleita;

Planejamento: Simone Tebet (MDB-MS) - senadora;

Turismo: Daniela do Waguinho (União-RJ) - deputada federal;

Povos Indígenas: Sônia Guajajara (Psol-SP) - líder indígena;

Transportes: Renan Filho (MDB-AL) - ex-governador e senador eleito.