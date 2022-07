Em audiência no MPCE, deputados reúnem reclamações contra Enel e analisam obrigações não cumpridas

Deputados estaduais cearenses que formam a comissão especial para analisar o contrato de prestação de serviço da Enel no Estado estiveram nesta quinta-feira (7) reunidos com membros do Ministério Público do Ceará (MPCE) pela primeira vez desde que o colegiado foi instalado, ainda em maio.

Os parlamentares levaram reclamações apuradas junto a entidades representativas do comércio, indústria e sociedade civil, e apresentaram pontos que julgaram importantes do levantamento até então.

Eles se reuniram com o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, o promotor Manuel Pinheiro, que também citou os esforços do MPCE para analisar o contrato de concessão com a empresa, e fazer uma espécie de cruzamento de informações com as principais reclamações dos consumidores cearense contra a prestadora de serviços.

Um dos pontos de análise é saber, de acordo com o MPCE, se a Enel está destinando 1% do seu faturamento líquido anual para financiar projetos de cunho social no Ceará.

"Vamos solicitar à Procuradoria Geral do Estado (PGE) as informações sobre o acompanhamento dessa cláusula, e solicitar à Enel o valor de quanto correspondia 1% desse faturamento líquido e onde foi aplicado ano após ano", disse o Procurador.

Outras reclamações dos consumidores também foram tratadas na reunião.

"Estamos analisando os indicadores de qualidade. Há indicadores previstos nas normas sobre a duração das interrupções de fornecimento de energia elétrica. Temos observado que a Enel é, infelizmente, uma das campeãs de reclamações no Nordeste. Isso é motivo de grande preocupação", disse ainda Manuel Pinheiro

De acordo com o deputado Fernando Santana (PT) presidente da comissão, o cronograma traçado é que, após o recesso parlamentar, sejam promovidas audiências públicas sobre o tema para ouvir diretamente a população. A expectativa é que diretores da Enel também participem.

"Cada dia que passa é uma surpresa positiva dos trabalhos realizados e negativas como mais problemas vão surgindo nessa prestação de contratos", destacou o parlamentar.

Membros titulares da Comissão da Enel na AL-CE

Guilherme Landim (PDT) e Jeová Mota (PDT)

Fernando Santana (PT)

Leonardo Araújo (MDB)

Fernanda Pessoa (União Brasil)

Érika Amorim (PSD)

Delegado Cavalcante (PL)

Leonardo Pinheiro (Progressistas)

Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos)



Membros suplentes da Comissão da Enel na AL-CE

Marcos Sobreira (PDT) e Oriel Nunes Filho (PDT)

Acrísio Sena (PT)

Davi de Raimundão (MDB)

Soldado Noélio (União Brasil)

Lucílvio Girão (PSD)

Dra. Silvana (PL)

Zezinho Albuquerque (Progressistas)

Manoel Duca (Republicanos)