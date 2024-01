Em ano estratégico, Sarto inicia encontros individuais com vereadores aliados da Câmara de Fortaleza

Após rodadas de conversas coletivas com membros da sua base de sustentação na Câmara Municipal, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), irá realizar conversas individuais com os integrantes. A informação foi revelada pelo líder do Governo Municipal no Legislativo, o vereador Iraguassú Filho (PDT), nesta segunda-feira (29). Os encontros estão previstos para o início de fevereiro, quando os trabalhos dos parlamentares serão retomados.

"O prefeito atendeu os vereadores coletivamente e vai receber individualmente, provavelmente, a partir do início de fevereiro", falou a liderança, pontuando que as movimentações têm o intuito de unificar a bancada governista. Estratégia que, segundo ele, seria um grande desafio para o primeiro semestre de 2024.

Questionado sobre os desdobramentos das reuniões anteriores, realizadas no início de janeiro, estreando a largada do grupo político, o pedetista afirmou que o intuito do colega do PDT foi "entender melhor algumas sugestões de vereadores para melhorar alguns serviços e ações administrativas da prefeitura".

Embora a pauta tenha focado nesse âmbito administrativo, Iraguassú admitiu que "naturalmente algumas conversas acabam acontecendo", mas que questões eleitorais estão sob o guarda-chuva dos dirigentes da agremiação trabalhista.

Discussão eleitoral

Ao que apurou o Diário do Nordeste quando do andamento das conversas, a arrumação eleitoral foi sim um ponto de pauta entre as partes, apesar da negativa do próprio Sarto quando indagado sobre o assunto.

Entretanto, pelo que afirmou o líder, espera-se, como encaminhamento das futuras reuniões individuais, ajustes visando as movimentações da janela partidária, que terá início em março e possibilitará aos políticos com mandatos proporcionais a migração de legendas sem a perda da cadeira. "Tem muita gente que está em partidos da oposição e faz parte da base", constatou o entrevistado.

Iraguassú também falou que tratativas serão feitas para que os partidários aliados que atualmente estejam em siglas oposicionistas "possam se dirigir para um dos partidos que irão compor a base".

A reportagem buscou uma posição da assessoria de imprensa do prefeito, que não deu nenhuma devolutiva até o fechamento desta matéria. O conteúdo será atualizado quando houver uma resposta.