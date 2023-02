Elmano diz que estão avançadas negociações para definir substituta da Enel no Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) disse nesta quinta-feira (9) que foi informado do avanço das negociações sobre a saída da Enel do Ceará e a chegada de uma nova concessionária de energia. A empresa é alvo de constantes críticas de políticos cearenses e deve ser investigada em uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

“A Enel tomou uma decisão de sair do Estado, está em processo de venda. Uma outra empresa deve assumir. Nós temos que aguardar a outra empresa, informação que eu tenho é que têm negociações bastante avançadas, e qual é a empresa eu não sei”, disse o governador.

Elmano afirmou ainda que espera que a nova empresa atenda às demandas do Estado. “Nós precisamos de uma melhoria no serviço de energia, seja na residência ou no setor produtivo”, completou.

CPI avança na Alece

Deputados estaduais já têm assinaturas suficientes para instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que irá investigar a Enel Ceará na Assembleia Legislativa do Estado (Alece). Até o momento, 44 parlamentares assinaram o documento.

Primeiro vice-presidente da Casa, Fernando Santana (PT) esteve recolhendo assinaturas na sessão desta terça-feira (7). Segundo ele, o objetivo é dar oportunidade para que os 46 deputados estaduais possam assinar o requerimento.

A abertura da comissão deve ter como base relatório da comissão especial da própria Assembleia Legislativa, divulgado em dezembro de 2022, e que tinha como objetivo analisar o contrato de concessão entre o Governo do Ceará e a Enel. O documento já trazia como recomendação a instalação de CPI.

Além disso, cita a comissão criada no âmbito do Ministério Público do Ceará (MPCE), que teve como resultado a apresentação de Ação Civil Pública contra a Enel Ceará por má prestação dos serviços de energia elétrica no Estado. Nela, na qual é pedida que a empresa seja multada em R$ 48 milhões.

No último dia 7 de fevereiro,o Diário do Nordeste indagou a Enel Ceará a respeito da abertura da CPI para investigar a concessionária. Por meio da assessoria de imprensa, a empresa disser que "está aberta ao diálogo para esclarecer todos os questionamentos".