'Estamos à disposição', diz presidente da Enel Ceará sobre possível CPI para revogar concessão

A possível Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a concessão do Governo Estado com a Enel Ceará não deverá sofrer resistência da distribuidora. Em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares, a diretora-presidente da empresa, Márcia Sandra, afirmou que está "à disposição" dos órgãos públicos para fornecer todas as informações necessárias.

Márcia Sandra destacou que ficou sabendo sobre a articulação para montagem de uma CPI e do relatório do Ministério Público sobre o último reajuste de 24,85% nas contas de luz, em abril deste ano, pela imprensa. No entanto, a executiva destacou que a empresa manterá contato direto com o MP e os deputados da Assembleia Legislativa para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o processo.

No último mês de abril, a Enel Distribuição Ceará confirmou um reajuste médio de 24,85% nas contas de luz para conter os prejuízos referentes aos repasses represados durante os momentos críticos da pandemia de covid-19, em 2020 e 2021.

"Nós tomamos conhecimento e já estamos tomando as medidas cabíveis em relação às medidas do Ministério Público. Quanto ao que aconteceu na Assembleia Legislativa, a gente está à disposição, e já conversei com vários deputados sobre a disponibilidade de fazer os devidos esclarecimentos. Mas eu tomei conhecimento desses processos pela mídia, então esse é o conhecimento que temos até agora e vamos seguir com as trativas", disse Sandra.

"Concessão de energia é uma matéria de âmbito federal, somos uma empresa regulada, e toda a matéria que regula nosso setor é no nível federal, mas estamos à disposição da sociedade e dos políticos para tratar sobre o tema dessas discussões", completou.

Na semana passada, a Assembleia Legislativa se articulou para, a partir de fevereiro, abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o contrato de concessão do Governo do Estado com a empresa Enel. Além disso, parlamentares irão acionar a Aneel para pedir o cancelamento imediato do contrato de concessão.

Processo em andamento

A diretora-presidente da Enel Ceará disse também que irá aguardar a evolução dos processos referentes à CPI e ao Ministério Público para confirmar as novas ações da empresa. Contudo, Márcia Sandra reforçou a decisão anunciada pela direção-geral da Enel, na Itália, de vender a empresa de distribuição no Ceará.

A partir desse novo processo de desinvestimento, a companhia deverá focar no setor de energias renováveis, com possíveis novos aportes no Brasil.

"É importante aguardar os próximos passos desses processos, mas estamos à disposição. Em novembro, a Enel já declarou que vai estar vendendo a Enel Ceará e focar em energias renováveis. E, pelo lado positivo, esses investimentos serão no Brasil também, então é importante desinvestir e investir com esse foco em energias renováveis", explicou.