Fortaleza estuda lançar 'versão fã' das camisas oficiais com preço mais barato; veja possível valor

O Fortaleza Esporte Clube está estudando lançar uma versão mais “em conta” das camisas oficiais do clube visando a oferta de produtos mais baratos para os torcedores a partir da próxima temporada. A previsão do lançamento de uma camisa “versão fã” foi confirmada por Danilo Grangeiro, executivo das lojas Leão 1918 em entrevista exclusiva para a coluna.

O conceito se baseia em um modelo de negócios muito comum para outras marcas de materiais esportivos já acostumadas a fornecer camisas para clubes de futebol pelo mundo. As lojas oferecem uma versão da camisa com o material mais parecido possível ao que os jogadores usam dentro de campo, usando tecidos mais tecnológicos com foco no rendimento, mas também têm uma opção mais confortável e com custo de produção mais barato: a versão para fãs.

Apesar de não haver a definição de que a nova versão do Leão do Pici seja chamada de “versão fã”, Danilo Grangeiro confirmou que o modelo custará cerca de R$ 100 a menos do que a já ofertada. Atualmente, camisa número do Fortaleza, chamada de “Tradição”, é vendida pelo nas lojas do clube por R$ 279,90. A nova versão poderá custar entre R$ 159,90 e R$ 179,90.

Previsão de lançamento

“O presidente (Marcelo Paz) me procurou para fazermos um produto bacana e acessível para lançarmos logo no começo do ano, então estamos estudando essa nova versão. Eu quero fazer uma versão fã, se eu conseguir colocar um escudo com qualidade, batalhando para termos um tecido bom e materiais com potencial. Quero trabalhar essa camisa estilo fã, talvez não com esse nome, mas queremos lançar algo que custará em torno de R$ 159,90 a R$ 179,90, até para termos um produto top e massa”, explicou Grangeiro.

Ainda não há, contudo, previsão de lançamento da nova versão. E a medida está sujeita a mudanças nos próximos meses, a partir dos estudos de mercado do clube, além das flutuações dos preços dos materiais usados na fabricação das camisas.