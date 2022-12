Sem produção de açaí, Ceará faz pesquisas e quer se tornar autossuficiente em 4 anos

O mercado cearense de açaí pode se tornar completamente autossuficiente nos próximos 4 anos. O cenário, no entanto, ainda depende da adesão de novos produtores de mudas produzidas e estudadas para prosperar em solo cearense, iniciativa que vem sendo mantida pela Agropar, empresa do agronegócio cearense. As informações foram projetadas por Alberto Félix, CEO da companhia.

Ele explicou que a empresa investiu para trazer do Pará uma espécie de açaí que fosse adaptável ao solo cearense, processo que vem sendo estudado desde 2016.

A primeira colheira deverá acontecer neste ano, a partir de 2 mil plantas em uma área de 5 hectares no município de Paracuru, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A área foi escolhida como teste para garantir o sucesso da produção em outros perímetros irrigados no Estado.

"Plantamos em 5 hectares cerca de 2 mil plantas de açaí, e desde janeiro estamos vistando período irrigados no Estado formando um grupo de produtores para fazer um network e mostrar a experiência que tivemos em Paracuru para que eles possam integrar a produção de açaí no Ceará", disse Alberto.

A Agropar agora trabalha contactando produtores em todo o Ceará para vender as mudas de açaí e oferecer assistência técnica nas áreas plantadas a partir de agora. Os planos da empresa é elevar a produção de açaí no Ceará a partir dos contatos com os produtores ao ponto de transformar o estado autossuficiente nesse mercado.

Mercado a ser explorado

O cenário representaria que todo o açaí consumido no Estado seria produzido aqui, reduzindo a dependência dos fornecedores no Pará, maior produtor do insumo no mundo.

"Hoje o Ceará não produz nada, e o nosso objetivo é atender o mercado interno, mas quem sabe expandir para o Nordeste e o Brasil no futuro. Há 10 anos não se falava em açaí, mas hoje já temos em vários lugares no Ceará alguns comércios, mas tudo vem do Pará e o que encarece é o frete, porque estão pagando cerca de R$ 1 por quilo de açaí trazido de lá", disse.

"Produzir aqui poderia reduzir os preços do produto e impulsionar o setor. Vamos fechar o ano visitando todos os perímetros irrigados do Ceará, e os produtores tem demonstrado interesse. Vamos entrar nessa parceria desde o plantio e colheita", completou.

Conforme o CEO da Agropar, o Ceará poderia se tornar autossuficiente no mercado de açaí já na primeira colheita, que deve demorar entre 3 ou 4 anos a partir do início do plantio.