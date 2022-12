Pensando em investir? Veja ações que podem ter bons resultados em 2023

O cenário de incertezas no mercado brasileiro, considerando a situação fiscal e a transição do Governo Federal, podem ter impactos diretos nas estratégias dos investidores. Mas o mercado de ações ainda pode trazer bons resultados, segundo consultores ouvidos pela coluna, que elencaram setores para se prestar atenção no começo de 2023 já observando tendências para a economia.

Para Thomaz Bianchi, sócio da M7 Investimentos, o mercado financeiro tem acompanhado muito a questão fiscal e como o próximo governo irá controlar os gastos públicos nos próximos anos.

Em paralelo, os agentes ligados a investimentos observaram as disposições para aumento de gastos em áreas específicas, sugeridas pelo presidente eleito Lula, como potenciais retornos para aportes no começo do ano.

Bianchi destacou os setores da construção civil, que poderão estar ligados ao Minha Casa Minha Vida (ou Casa Verde Amarela), destacando os papéis da MRV, além do setor da educação.

"Dado que o Governo eleito tem um viés mais pró-social, é importante olhar para empresas que se beneficiam dessa perspectiva, como empresas de construção popular ou Minha Casa Minha Vida, como a MRV; empresas de educação, porque sempre devem vir estímulos. Esses são setores que podem se beneficiar dessa perspectiva de governo", disse.

Já Gilberto Carneiro, sócio da V8 Capital, apontou que os setores relacionados à mineração e petróleo podem projetar bons resultados, mesmo considerando cenários diversos. Empresas como a Usiminas e a Vale, segundo ele, estão oferecendo bons preços no momento e possuem potencial de valorização caso as medidas de contenção da covid-19 na China sejam adaptadas no futuro.

Transição energética e mercado externo

Já o setor de petróleo, com a Petrobras e a Petrorio, pode gerar bons resultados para os investidores, considerando um cenário de ajuste de mercado e novos investimentos na transição energética nos próximos anos.

Além disso, Carneiro apontou que o setor de alimentos e bebidas, com a cearense M Dias Branco e a Assaí, poderão ser beneficiadas mesmo durante o cenário de juros altos previsto para o primeiro semestre de 2023. Por fornecerem produtos essenciais, essas empresas podem acabar repassando reajustes de preços para o consumidor sem comprometer as operações.

"Usiminas e Vale, negociando a valor bem descontado, e a Vale vem sofrendo com o cenário na China, mas a expectativa que quando a China for liberando um pouco as restrições de covid, a economia acabe impulsionando os resultados da Vale", disse.

"Outro setor interessante, é o setor de alimentos e bebidas, com chance de performar melhor que a média. Assaí, M Dias Branco são empresas que podem acabar repassando preço, dentro de um cenário de inflação mais alta, podem performar melhor que a média", completou.

Confira algumas ações que podem gerar bons resultados em 2023:

MRV

Assaí

Petrobras

Petrorio

Usiminas

Vale

M Dias Branco

Opções em fundos de investimento

No entanto, os corretores de investimento destacaram que o cenário de incertezas na economia pode gerar muita volatilidade no mercado de ações, dificultado as leituras dos investidores menos experientes. Pensando neste cenário, Carneiro destacou a importância de buscar o auxílio de profissionais do setor.

Outra alternativa é moldar as estratégias de investimento para fazer aportes em fundos de investimento focados em ações ao invés de buscar a compra isolada de papéis durante o cenário de instabilidade no mercado.

"Localmente, o cenário é bastante complicado, até porque temos um cenário incerto na política. Devemos operar com déficit maior porque esse governo deve gastar mais, então o cenário é de juros altos por mais tempo, o que é ruim por mercado. Dito isso, para o investidor que não gosta muito de risco, é difícil justificar os investimentos em Bolsa hoje, considerando que a Selic está próxima de 14%, e pode aumentar mais se a gente desandar a área fiscal", explicou Carneiro.

