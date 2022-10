Xuxa critica fala de Bolsonaro sobre venezuelanas e desabafa sobre abuso sexual na infância

A expressão "pintou um clima", usada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao encontrar adolescentes venezuelanas no Distrito Federal, voltou à tona nessa quinta-feira (20) após a apresentadora Xuxa Meneghel relembrar o episódio em que foi abusada sexualmente na infância.

Segundo Xuxa, a maioria dos casos de exploração sexual ocorre justamente pelas mãos de homens com a mentalidade do candidato à reeleição que chamou as “menininhas de 13, 14 anos bonitinhas" como se fossem mulheres.

“Estou aqui engasgada, enojada, com raiva de que ninguém está fazendo nada. Ele pode fazer porque é presidente? Ele pode porque ele é homem? (…) E a gente não pode gritar, berrar dizendo que isso está errado? A sociedade acha isso certo e normal?”, afirmou.

Violência

A apresentadora continuou o desabafo lembrando ter sido vítima de violência sexual por um homem mais velho aos 13 anos, quando usava uma roupa de praia.

"Eu estava apenas de camiseta e com a parte debaixo do biquíni, e ele passou a mão no meu corpo todo. Eu não fiz nada, mas quando ele tentou me beijar eu o empurrei e sai chorando", contou.

Xuxa justificou que decidiu gravar o vídeo também para questionar quem defendeu o pedido de desculpas de Bolsonaro. Na ocasião, o mandatário alegou que as suas palavras foram tiradas de contexto por "má-fé" e "provocaram algum constrangimento" às venezuelanas.

"(Falam) 'Mas ele não transou, Xuxa. Então não é pedofilia'. Será? O que esse cara fez em mim, ele não transou comigo, mas ele achou que pelo fato de eu estar de camiseta e 'bonitinha', 'pintou um clima'. Ele se viu no direito de chegar perto de mim e me tocar. Será mesmo que isso aos seus olhos não é crime?".