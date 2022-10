Senador Eduardo Girão vota no fim desta manhã (2) em Fortaleza

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) votou no começo da tarde deste domingo (2), no Instituto de Ciências do Mar (Labomar), no bairro Meireles, em Fortaleza. O parlamentar esperou mais de uma hora na fila para votar

Ele, que está ausente da disputa eleitoral deste ano, afirmou estar com “a melhor expectativa possível” para eleger o Capitão Wagner, candidato ao Governo do Estado pela União Brasil, e Kamila Fernandes, que concorre a uma vaga no Senado Federal pelo Avante.

Questionando sobre o papel dos candidatos Capitão Wagner e Kamila para a atuação dele no Senado, Girão disse que ambos estão alinhados com as suas pautas de costumes.

“Desde o início do mandato, temos ajudado com o que podemos o Estado do Ceará. Eu consigo separar as coisas. Eu sei que o papel do senador é ajudar, independente de quem esteja no Governo, mas a as políticas públicas, a visão de mundo do Capitão Wagner, que eu confio, que eu vejo que que tem uma efetividade para atender a população, cuidar das pessoas, isso dá mais credibilidade, entusiasmo para gente fazer o que tem que ser feito”, afirmou.

"A Kamila também, ao meu lado no Senado, se Deus abençoar, com uma boa vontade cearense, vai fazer uma ponte muito boa para que a gente possa implementar políticas públicas voltadas para deficientes, para autista”, disse. “A gente precisa ter esse olhar humano. E a Camila representa isso", acrescentou.