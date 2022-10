Senador Tasso Jereissati vota no bairro Meireles, em Fortaleza

O senador Tasso Jereissati (PSDB) votou por volta das 12h30 deste domingo (2), no colégio Fárias Brito Vestibular Aldeota, no bairro Meireles, em Fortaleza. Na ocasião, o parlamentar apareceu ao lado de aliados.

O político estava acompanhado do candidato ao Governo do Estado, Roberto Cláudio (PDT), o prefeito da Capital, Sarto Nogueira (PDT), o vice-prefeito Élcio Batista (PSD), além da candidata ao Senado Federal, Erika Amorim (PSD), e o candidato à Câmara dos Deputados, Denisio Pinheiro (PSDB).

Na ocasião, ele comentou sobre o cenário político deste pleito e reforçou o apoio ao ex-prefeito de Fortaleza para o Executivo estadual. "É uma campanha bastante disputada, com certos acontecimentos inesperados, mas espero que prevaleça aqui, no sentido histórico, o que tem sido feito no Ceara. Nós temos um candidato que, sem dúvida nenhuma, não é do meu partido, é de outro, mas é disparadamente o melhor e por essa razão nós temos opoiado ele".

Eleito senador pelo Ceará por dois mandatos seguidos, Tasso deixa a vaga na Casa legislativa no ano que vem, sendo substituído por quem for escolhido nesta eleição para o cargo. O mais votado integrará a bancada cearense ao lado de Eduardo Girão (Podemos) e Julio Ventura (PDT).

Ao votar, o parlamentar também comentou sobre a saída da vida política: "Devo muito ao Ceará, não vou deixar de trabalhar pelos cearenses, mas [será] fora de política", finalizou.

Antes do Senado Federal, ele foi governador do Estado, por três mandatos, sendo eleito pela primeira vez em 1986, e retornando ao poder em 1995, sendo reeleito em 1998.