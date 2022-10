Senador Cid Gomes vota nesta tarde (2) em Sobral, no Interior do Ceará

O senador Cid Gomes (PDT) votou por volta das 13h50 deste domingo (2), em uma escola particular de Sobral, no Interior do Ceará. Ele estava acompanhado de apoiadores.

No local, tirou fotos com eleitores e enviou uma mensagem para os candidatos. “Eu quero desejar sucesso aos amigos e aos irmãos e quero prestar minha solidariedade para aqueles que, porventura, não consigam chegar lá. A luta continua”, disse.

Questionado sobre o afastamento durante a campanha eleitoral, disse ter adotado a postura por se sentir "patrono" de parceria firmada com o Partido dos Trabalhadores (PT), iniciada em 1996.

"Infelizmente, por razões alheias à minha vontade, essa aliança se rompeu. E o que eu disse é que ia me resguardar para tentar, no segundo turno, quem sabe, vamos ver ai qual vai ser o resultado, se for o caso, procurar trabalhar para unir as forças", afirmou.

Ao ser indagado sobre como se posicionará em eventual segundo turno, disse que "tudo pode acontecer". "O resultado das urnas pra mim é soberano, deve ser respeitado e a gente ter humildade para receber o resultado", afirmou.