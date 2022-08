Coordenador da campanha de Capitão Wagner em 2020, Eduardo Girão deve ter menos atuação em 2022

Coordenador da campanha de Capitão Wagner (União) à Prefeitura de Fortaleza em 2020, o senador Eduardo Girão (Podemos) deve estar mais ausente na disputa pelo Governo do Estado dois anos depois.

Afastado das agendas com Wagner na primeira semana, o senador participou pela primeira vez nesta segunda-feira (22) de um ato na Capital. Ele participou da inauguração de comitê de um candidato a deputado estadual pelo União Brasil.

À imprensa, negou estar longe da campanha eleitoral, mas admitiu que vai procurar priorizar o trabalho de senador.

"Eu vou respeitar isso (sessões do Senado), só venho realmente quando tiver a possibilidade de sair porque o trabalho está lá", disse.

Apesar da rotina dupla, Girão alegou que está engajado na campanha do aliado mesmo que à distância. "Eu tô engajado, mesmo à noite tô ligando pra equipe, conversando, né?".

Enquanto Roberto Cláudio (PDT) cumpre agendas com Ciro Gomes (PDT) e Elmano Freitas (PT) participa de eventos ao lado de Camilo Santana (PT), o candidato Capitão Wagner (União) tem atuado de forma "independente" na Capital e no Interior.

A presença do senador em uma agenda eleitoral da oposição ocorreu apenas uma semana depois do início da campanha eleitoral no País. Eleito na esteira da oposição em 2018, o senador foi um dos articuladores do palanque de Capitão Wagner (União) no Ceará.

O partido do parlamentar integra a candidatura presidencial de Simone Tebet (MDB) à presidência da República. Ao contrário da última eleição, Girão não deve trabalhar pela eleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Estado – apesar de ser a agenda de boa parte dos apoiadores do deputado federal.

