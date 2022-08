Ao apontar propostas contra a fome, Capitão Wagner defende Auxílio Brasil e continuidade em R$ 600

Candidato ao Governo do Ceará pelo União Brasil, Capitão Wagner defendeu, nesta segunda-feira (22), o Auxílio Brasil e a continuidade do valor de R$ 600 no ano que vem, "seja quem for o presidente", para combater a fome e a miséria no País e no Estado.

A declaração foi dada durante o evento de inauguração do comitê do deputado estadual Soldado Noélio (União), na Parquelândia, que tentará alçar uma vaga na Câmara dos Deputados na eleição deste ano.

"Há um programa indiscutivelmente importante que é o Auxílio Brasil, que hoje se apresenta no valor de R$ 600. Para o ano que vem, a gente espera, seja quem for o governante, seja quem for o presidente, que mantenha esse valor para que as famílias possam, a longo prazo, se preparar e entrar no mercado de trabalho e dar oportunidade para outras famílias que não têm acesso", destacou.

Na ocasião, ele destacou a necessidade de ter planos de governo que contemplem ações de curto, médio e longo prazo para combater a pobreza e extrema pobreza no Ceará.

Legenda: Wagner defendeu a criação de um programa de distribuição de renda mínima a nível estadual com a exigência de contrapartida das famílias, como a comprovação da frequência escolar Foto: Thiago Gadelha

Dentre as ações propostas pelo candidato, estão: a capacitação de pessoas para inserção em postos de trabalho e a aplicação de medidas emergenciais - como um programa de transferência de renda mínima a nível estadual atrelado a contrapartidas a serem cumpridas pelas famílias em situação de vulnerabilidade que forem beneficiadas. A exigência seria a comprovação da frequência escolar das crianças.

Capitão Wagner Candidato ao Governo do Ceará "A gente acredita que casar a frequência escolar com a garantia de que essas pessoas vão ter uma renda mínima faz com que a gente possa garantir a segurança alimentar e a frequência escolar dos alunos (das famílias em situação de vulnerabilidade)"

Ataques

Durante o evento de campanha, Capitão Wagner também aproveitou para comentar os ataques entre os outros dois candidatos mais bem posicionados na disputa pelo Palácio da Abolição, que antes compunham o mesmo grupo aliado.

"As pesquisas da semana passada mostram o segundo e o terceiro colocado muito perto um do outro e, para se viabilizar e estar no segundo turno, é importante que eles possam desgastar o adversário. Eu estou bem longe disso, bem longe dessa discussão pessoal, desse debate, dessas agressões", ressaltou.

Também participaram do evento o senador Eduardo Girão (Podemos) e a candidata ao Senado, Kamila Cardoso, também do Podemos.

Na ocasião, ela reconheceu que a disputa pela vaga do Ceará no Senado vai ser dura. "Tenho que respeitar meu adversário, mas não dá pra descartar que ele é o ex-governador, teve sete anos e meio de mandato, mas eu preciso focar no meu trabalho, que eu quero representar o meu Estado. (...) Mas não deixe de ser um adversário muito forte, será sim, Davi contra Golias", destacou.