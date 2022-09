Pesquisa Ipec: Lula tem 47% das intenções de voto, Bolsonaro tem 31% e Ciro, 7%

A quinta rodada da pesquisa de intenção de voto para Presidência da República do Instituto Ipec, divulgada na noite desta segunda-feira (19), mostrou que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue liderando, com 47% das intenções de voto. Na sequência, vem o atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), com 31%.

O levantamento, a menos de duas semanas do primeiro turno das eleições, foi contratado pelo g1, TV Globo e Globonews.

O candidato Ciro Gomes (PDT) tem 7% e Simone Tebet (MDB), 5%.

A sondagem foi realizada entre os dias 17 e 18 de setembro, com 3.008 entrevistados em 181 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja os números da pesquisa:

Lula (PT): 47%

Jair Bolsonaro (PL): 31%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Simone Tebet (MDB): 5%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Felipe d’Avila (Novo): 0%

Vera (PSTU): 0%

Constituinte Eymael (DC): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Pablo Marçal (PROS): 0%

Roberto Jefferson (PTB): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Branco/nulo: 5%

Não sabe/não respondeu: 4%

Pesquisa anterior

Na pesquisa divulgada há uma semana, no dia 12 de setembro, Lula aparecia com 46% das intenções de votos no primeiro turno, seguido por Bolsonaro, com 31%. Em terceiro lugar estava Ciro, com 7%.