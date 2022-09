Pesquisa Ipec Ceará: veja como os cearenses avaliam as gestões de Izolda Cela e Jair Bolsonaro

A pesquisa, encomendada pela TV Verdes Mares, tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Ao todo, foram ouvidas 1.200 pessoas, de 56 municípios cearenses, entre os dias 19 e 21 de setembro, com eleitores votantes no Estado do Ceará.

O levantamento foi realizado pelo instituto Ipec Inteligência e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número BR-02694/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-03914/2022. O nível de confiança estimado é de 95%.