Pesquisa Ipec Ceará: nos votos válidos, Elmano tem 44%; Capitão Wagner tem 37%; Roberto Cláudio, 18%

Na pesquisa estimulada, quando são apresentados aos eleitores a lista de candidatos que disputam o pleito, Elmano de Freitas lidera a disputa, com 40% das intenções de votos totais. Capitão Wagner aparece em seguida, com 33%, já Roberto Cláudio tem 17%.

O levantamento foi realizado pelo Instituto Ipec Inteligência e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número BR-07303/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-09689/2022. O nível de confiança estimado é de 95%. Ao todo, foram ouvidos 1.200 eleitores, de forma presencial, de 54 municípios cearenses.

Na terceira rodada, divulgada em 22 de setembro, Elmano assumiu numericamente a liderança, com 36% das intenções de votos válidos. Empatado tecnicamente com o petista, Capitão Wagner aparecia em segundo lugar, com 35%. Roberto Cláudio tinha 27%.

Já a segunda rodada, publicada em 9 de setembro, apontava Elmano com 27% das intenções de votos válidos. Capitão Wagner tinha 44%. Roberto Cláudio aparecia com 27%.

O cálculo dos votos válidos exclui as menções aos votos brancos, nulos e indecisos, considerando para a base de cálculo do percentual somente os votos atribuídos aos candidatos.

O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 1.200 pessoas. A pesquisa foi realizada entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, com eleitores votantes no Estado do Ceará. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

Nesta última rodada da pesquisa, o Diário do Nordeste divulga os votos válidos . Esse procedimento é o mesmo usado pela Justiça Eleitoral para calcular o resultado oficial da eleição. Para um candidato vencer já no primeiro turno ele precisa atingir 50% dos votos válidos mais um voto.

Os dados, divulgados neste sábado (1º), véspera da eleição, apontam Elmano com 44% das intenções de votos válidos. Wagner aparece em seguida, com 37%. Roberto Cláudio é apontado por 18% dos entrevistados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiabilidade é de 95%.

A quarta rodada da pesquisa Ipec para a disputa do Governo do Ceará indica a liderança de Elmano de Freitas (PT) nos votos válidos – quando são excluídos os votos brancos, nulos e eleitores que se declaram indecisos. Em segundo lugar, aparece Capitão Wagner (União). Roberto Cláudio (PDT) fica em terceiro lugar.

RODADAS ANTERIORES DA PESQUISA IPEC ESTIMULADA

A primeira pesquisa Ipec para o Governo do Estado foi divulgada no dia 1º de setembro. Nela, Capitão Wagner e Roberto Cláudio estavam tecnicamente empatados. O candidato do União Brasil estava numericamente à frente, com 32% das intenções de votos, Roberto Cláudio tinha 28% e Elmano de Freitas era apontado por 19% dos entrevistados.

À época, Zé Batista tinha 1% das intenções de votos. Chico Malta e Serley Leal não pontuaram. Brancos e nulos representavam 10% dos entrevistados. Outros 10% diziam não saber ou preferiram não responder à pesquisa.

Já a segunda rodada da pesquisa Ipec foi divulgada no último dia 9 de setembro. Nela, Wagner aparecia na liderança isolada, com 35% das intenções de votos. Elmano aparecia em seguida, com 22%. Roberto Cláudio era apontado por 21% dos entrevistados, em situação de empate técnico com o adversário do PT.

Zé Batista e Chico Malta tinham 1%. Serley Leal não pontuou. Brancos e nulos representavam 9%, outros 12% diziam não saber ou não responderam à pesquisa.

Na terceira rodada, divulgada em 22 de setembro, Elmano assumiu numericamente a liderança, com 30% das intenções de voto. Empatado tecnicamente com o petista, Capitão Wagner apareceu em segundo lugar, com 29%. Roberto Cláudio tinha 22%.

Zé Batista e Chico Malta tinham 1%. Serley Leal não pontuou. Brancos e nulos representavam 9%. Outros 8% disseram não saber ou não responderam.