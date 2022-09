Na reta final do 1º turno, candidatos ao Governo do Ceará priorizam caminhadas e carreatas

A pouco mais de uma semana para o dia da votação, candidatos ao Governo do Ceará priorizaram, neste sábado (24), agendas em quase todas as regiões do Estado. Com foco em caminhadas e carreatas, as candidaturas apostaram em diversificar os municípios nos quais estarão presentes nesta reta final da campanha.

Os atos deste sábado ocorrem pouco depois da divulgação da terceira rodada da pesquisa Ipec Ceará, na última quinta-feira (22), que mostrou mudança na força dos três candidatos mais competitivos na disputa estadual tanto na Região Metropolitana de Fortaleza como no Interior cearense.

Enquanto Elmano de Freitas (PT) cresceu tanto nos municípios do entorno da Capital como no interior, Capitão Wagner (União Brasil) perdeu percentual. Já Roberto Cláudio (PDT), voltou a crescer na RMF, enquanto teve uma queda nas intenções de voto no interior.

Nesse cenário, confira como está a campanha eleitoral dos candidatos a governador do Ceará neste sábado:

Capitão Wagner

O candidato do União Brasil tem agenda em cinco municípios cearenses neste sábado. Ele teve agenda no Sertão dos Crateús, com caminhadas nas cidades de Novo Oriente e Crateús, e também na Região Norte, onde realizou carreata em Itarema e Acaraú e comício em Marco.

Apesar de ter percorrido, ainda na pré-campanha, os municípios cearenses, Capitão Wagner teve uma queda nas intenções de voto no interior do Ceará, segundo o Ipec. Em comparação à pesquisa do dia 9 de setembro - quando tinha 34% -, os dados do levantamento mais recente mostram que 30% dos eleitores nestes municípios pretendem votar nele.

O candidato aproveitou para defender a diminuição dos tributos e propôs parceria com o município para o combate a violência.

Capitão Wagner Candidato a governador "No nosso governo, vamos fazer parceria com a Guarda Municipal, para treinar, para dar viatura, para dar fardamento. Porque os guardas municipais querem trabalhar, o que falta a eles é condição de trabalho", disse durante discurso em Novo Oriente.

Ele disse ainda que irá cuidar "pessoalmente" da segurança pública e que é preciso fazer "o investimento correto" na área.

Elmano de Freitas

Legenda: A primeira agenda deste sábado de Elmano de Freitas foi em Sobral, na Região Norte do estado Foto: Raiane Mainara/ Divulgação

O candidato do PT também realizou ato de campanha na Região Norte do Estado. Durante a manhã, ele realizou caminhada em Sobral e carreata em Forquilha. Depois, a agenda se concentrou no Cariri, onde realizou carreata nos municípios de Mauriti e Barbalha.

Elmano de Freitas foi o único candidato que teve crescimento tanto na Região Metropolitana como no interior cearense, segundo a terceira rodada da pesquisa Ipec - tendo 27% e 31% das intenções de voto, respectivamente.

Durante a passagem por Sobral, o candidato aproveitou para citar a governadora Izolda Cela, que foi secretária municipal de Educação na cidade quando o agora senador Cid Gomes (PDT) era prefeito.

Elmano de Freitas Candidato a governador "Aqui, iniciou o projeto que é referência para o Brasil inteiro e para o nosso estado - a melhor educação pública do país. Nós devemos isso a uma grande mulher, Izolda Cela, que começou como secretária ainda com o prefeito Cid (Gomes), depois no Governo do Estado, e nós colhemos o resultado".

Ele voltou a falar sobre a proposta de universalizar a escola de tempo integram no Estado e também disse que irá continuar com a política de distribuição de tablets e chips para os estudantes da rede pública.

Roberto Cláudio

Legenda: Roberto Cláudio iniciou a agenda deste sábado em caminhada pelo bairro Ellery, em Fortaleza Foto: Divulgação

Diferente dos adversários, o candidato do PDT concentrou a agenda de campanha neste sábado na Região Metropolitana. Além de Fortaleza, os atos incluem Maranguape, Caucaia e Pacajus.

A terceira rodada da pesquisa Ipec mostrou que Roberto Cláudio voltou a crescer na RMF. Enquanto no levantamento divulgado no dia 9 de setembro, ele tinha 23% das intenções de voto na região, agora ele chegou a 30%.

O resultado não é tão positivo no interior cearense, onde ele caiu de 20% para 16%, de acordo com o levantamento mais recente.

No primeiro ato do dia, uma caminhada pelo bairro Ellery, na Capital, o ex-prefeito de Fortaleza falou sobre as propostas para a causa animal. Ele disse que pretende levar o Vetmóvel e a Clínica Veterinária Popular para todo o Estado.

Roberto Cláudio Candidato a governador "Para proteger e cuidar dos animais, criamos em Fortaleza o Vetmóvel e a Clínica Veterinária Popular, localizada no bairro Passaré. Estas políticas quero levar para todo o Ceará. Serão mais três clínicas para atendimento animal, distribuídas em macrorregiões do estado".

