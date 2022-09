Ipec Ceará: 3ª rodada intensifica disputa de candidatos ao Governo na Grande Fortaleza e no Interior

A terceira pesquisa Ipec / TV Verdes Mares, divulgada na quinta-feira (22), aponta mudanças na medição de força eleitoral dos candidatos ao Governo do Ceará na Grande Fortaleza e no Interior.

O novo cenário acirra a disputa principalmente pelo eleitorado da Região Metropolitana, no qual os três principais candidatos, Elmano de Freitas (PT), Capitão Wagner (União) e Roberto Cláudio (PDT) estão tecnicamente empatados.

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 21 de setembro, de forma presencial, com 1200 eleitores votantes em 56 municípios do Ceará. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral.

Expectativa de voto na Região Metropolitana

Dos 184 municípios do Estado, 18 fazem parte da Grande Fortaleza. São eles: Caucaia, Maracanaú, Maranguape, Eusébio, Pacatuba, Guaiúba, Itaitinga, Aquiraz, Horizonte, Pacajus, Chorozinho, Pindoretama, Cascavel, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Paraipaba, São Luís do Curu e Trairi.

Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos, Roberto Cláudio soma 30% das intenções de voto, seguido por Capitão Wagner, com 28%, e Elmano, com 27%.

Considerando a margem de erro de três pontos para mais ou para menos, os três candidatos estão tecnicamente empatados no eleitorado da região.

O cenário traz mudanças na distribuição de forças. Na última pesquisa, de 9 de setembro, Capitão Wagner liderava com folga as intenções de voto, com 37%, após subir cinco pontos desde a primeira pesquisa. Agora, o candidato perdeu nove pontos.

Roberto Cláudio, na primeira pesquisa, liderava com 34%, em empate na margem de erro com Capitão Wagner. Na segunda, o pedetista caiu 11 pontos, mas voltou a se recuperar na disputa, subindo sete pontos e somando 30% das intenções de voto na Grande Fortaleza.

Quem também cresceu na região foi Elmano de Freitas. Na primeira e na segunda pesquisa, oscilou de 20% para 19%. Na terceira rodada, no entanto, subiu oito pontos, chegando a 27%.

Os três candidatos, no último final de semana, fortaleceram agenda em Fortaleza e em municípios do entorno, como Caucaia, que detém o segundo maior colégio eleitoral do Estado.

Pesquisa espontânea para Região Metropolitana

No levantamento espontâneo, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, há também um empate técnico na terceira rodada. Elmano tem 21%, Roberto Cláudio, 19%; e Capitão Wagner, 17%

Nesse cenário, Elmano cresceu sete pontos desde a última pesquisa, passando de 14% para 21%. Na primeira pesquisa, o petista alcançou 13%.

Capitão Wagner, que liderava na espontânea em relação à Grande Fortaleza, com 27%, caiu 8 pontos e está com 19%. Na primeira pesquisa, no início de setembro, ele também somava 19%.

O candidato Roberto Cláudio oscilou na margem de erro. Na primeira pesquisa, tinha 17%, passou para 15% e voltou a marcar 17%.

Na pesquisa espontânea, 36% do votantes entrevistados disseram não saber ou não quiseram responder em quem pretendem votar, mesmo índice da pesquisa anterior.

Expectativa de voto no Interior

A disputa pelo Governo do Ceará em 2022 tem como protagonistas três candidatos com berço político na Capital. Roberto Cláudio foi prefeito por dois mandatos e deixou a gestão com bons índices de avaliação. Capitão Wagner foi candidato à Prefeitura em duas ocasiões e levou a disputa, nas duas situações, para o segundo turno. Elmano também já disputou a gestão municipal da Capital e do município vizinho de Caucaia.

Por isso, desde o início da campanha, o avanço pelo Interior tem sido prioridade para os candidatos. Roberto Cláudio e Capitão Wagner já tinham estratégias de avanços desde a pré-campanha. Elmano só foi anunciado como candidato às vésperas da campanha oficial.

A terceira rodada da Ipec mudou também a correlação de forças no Interior. Na pesquisa estimulada, Elmano, que tinha 18% no primeiro levantamento e 23% no segundo, cresceu oito pontos e soma 31%.

Tecnicamente empatado com o petista no Interior está Capitão Wagner, com 30%. Na primeira pesquisa, Wagner tinha 32% e, na segunda, 34%, um perda de quatro pontos desde o dia 9 de setembro.

Roberto Cláudio, que tinha 23% na Ipec de 1º de setembro, somou 20% na segunda pesquisa e agora está em 16%, uma perda também de quatro pontos desde o último levantamento.

Pesquisa espontânea para o Interior

Já na pesquisa espontânea, Elmano de Freitas registrou o maior crescimento. Na primeira pesquisa, ele tinha 9%, passou para 12% e agora somou mais 13 pontos percentuais, chegando a 25% das intenções de voto.

O candidato Capitão Wagner, que estava empatado com Roberto Cláudio no levantamento anterior, com 19%, tem agora 21%. Na primeira pesquisa, ele somava 13%.

Roberto Cláudio que, na segunda rodada, cresceu seis pontos, passando de 6% para 12%, marcou 10% na terceira pesquisa espontânea para o Interior.

Em relação ao eleitorado do Interior, o índice de indecisos está em 32%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) sob o protocolo Nº CE-03914/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-02694/2022.