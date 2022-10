'Já temos informalmente uma transição acontecendo', diz Izolda sobre mudança para Governo Elmano

A governadora Izolda Cela (sem partido) afirmou que a transição para o próximo governador, Elmano de Freitas (PT), já está ocorrendo "informalmente". Ela ressaltou que a própria vivência do petista como deputado estadual, que acompanhou o governo ao longo dos últimos anos, é um "facilitador" desse processo.

Contudo, ela voltou a reforçar que a formalização dessa transição só deve ser iniciada depois do segundo turno das eleições, marcadas para o próximo dia 30 de outubro. "Agora é focar em vencer essa eleição, se Deus Quiser, e depois a gente trabalhar nesse processo de transição", ressaltou a governadora.

A declaração foi feita durante evento para entrega de tratores na Secretaria Estadua de Desenvolvimento Agrário, na manhã desta quinta-feira (20).

Izolda já havia anunciado apoio ao ex-presidente Lula (PT) ainda durante a campanha para o primeiro turno. Na última segunda-feira (17), ela esteve em São Paulo, onde se encontrou com o candidato à presidência e gravou vídeo com apoio ao petista.

Izolda Cela Governadora do Ceará "(Conversamos sobre) Nosso apoio, nosso compromisso de lutar muito para termos o segundo turno vitorioso pelo que defendemos aqui no Ceará e, se Deus quiser, a maioria do povo brasileiro. Nós podermos fazer uma escolha que coloquei o País em uma rota mais aprumada, mais acertada".

Ela explica que a gestão do Governo do Ceará acaba impondo limites à participação na campanha de Lula, mas que tem tentando usar espaços como entrevistas e também horários alternativos para fortalecer à candidatura petista no Ceará.

"Muito especialmente no horário da noite, em entrevistas também. Onde eu puder me comunicar com a população, eu compartilho a minha visão e a minha avaliação sobre a realidade", ressalta.

Base governista

Antes mesmo da campanha eleitoral, Izolda Cela esteve no centro da tensão dentro da base governista que acabou ocasionando uma ruptura entre os partidos que integram o Governo.

Enquanto PDT seguiu com a candidatura do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) para o cargo de governador, o PT lançou Elmano de Freitas.

A ruptura eleitoral acabou causando ruídos entre os partidos aliados, mas para Izolda essa divisão não incidiu nas ações de governo e, restando pouco mais de dois meses para o fim da gestão, o foco é unir a base "por aquilo de essencial que nos desafia".

"Eu considero que nós temos uma ambiência positiva, apesar da divisão que aconteceu na base, no arco de aliança. Eu penso que aquilo que nos compromete é mais forte. Nós não temos tido nenhum tipo de ruptura ou de problemas que incidam nas ações do governo. A nossa expectativa é de juntar essas forças, tanto agora para o momento eleitoral, mas principalmente para a gestão", ressalta.