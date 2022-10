Em São Paulo, governadora Izolda Cela grava mensagem de apoio com ex-presidente Lula

A governadora Izolda Cela (sem partido) esteve em São Paulo, nesta terça-feira (18), para participar de gravação junto ao ex-presidente Lula (PT), que concorre à presidência da República.

Ela registrou o encontro com o petista nas redes sociais: "Seguimos firmes, sempre em defesa da democracia. Para o Brasil voltar a ser feliz e o Ceará seguir avançando".

Segundo a assessoria da governadora, ela gravou uma mensagem de apoio ao ex-presidente, que pode ser utilizada tanto no horário eleitoral gratuito como em outros meios de campanha de Lula, a depender da estratégia do petista.

Além disso, os dois conversaram a respeito da conjuntura das eleições e sobre "o apoio dela e do Ceará ao Lula".

Izolda havia declarado apoio ao ex-presidente ainda durante a campanha para o primeiro turno. Ela chegou a se encontrar com ele no dia 30 de setembro, quando ele esteve em Fortaleza para participar de ato a favor de Elmano de Freitas (PT), eleito governador do Estado.

Após a definição do segundo turno, no qual o petista enfrenta o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), ela participou de mobilização no último dia 10 de outubro, no Comitê Central da campanha do PT em Fortaleza.

Ao lado dela no palanque, estavam lideranças politicas tanto da legenda petista como de partidos aliados, como Elmano de Freitas, o ex-governador e senador eleito Camilo Santana (PT), o senador Cid Gomes (PDT), o deputado federal eleito, Eunício Oliveira (MDB) e a ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal Luizianne Lins (PT).