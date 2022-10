As dificuldades de unir o PDT do Ceará em torno da candidatura de Lula no segundo turno

Em discurso na noite desta segunda-feira (10) no comitê pró-Lula em Fortaleza, o senador Cid Gomes (PDT) revelou que um dos motivos para estar ali, após as divergências entre Ciro e Lula em âmbito nacional, teria sido um pedido do senador eleito Camilo Santana para que ele ajudasse a mobilizar os pedetistas do Ceará.

O pedido pareceu importante para Cid, mas a execução exige perícia e, fundamentalmente, tempo. Há arestas a serem aparadas com líderes do PDT que ficaram em palanques opostos ao PT na eleição estadual no primeiro turno.

Cid Gomes Senador "Não sossegarei enquanrto não tiver cada um dos filiados do PDT engajados nessa luta do segundo turno".

Mais cedo, em seu escritório, Cid Gomes reuniu um grupo de deputados do PDT em seu gabinete para pedir mobilização pró-Lula no segundo turno. O ato teve a maioria dos parlamentares pedetistas, mas algumas ausências foram sentidas. Allguns presentes, inclusive, pediram mais tempo para pensar e discutir o assunto, apurou esta coluna.

O deputado federal e presidente estadual do Partido, André Figueiredo, puxou a fila dos ausentes, o que já é por si um fato emblemático. Além dele, outros parlamentares como Queiroz Filho, Cláudio Pinho e Antônio Henrique, próximos do ex-prefeito Roberto Cláudio, não compareceram à reunião com o ex-governador.

Entre os presentes, deputados pediram a Cid Gomes mais tempo para refletir sobre o assunto. Foi o caso de Sérgio Aguiar, Marcos Sobreira, Guilherme Landim e Leônidas Cristino.

Apesar do ambiente ainda turbulento, o senador disse considerar que até a próxima semana uma parte considerável dos parlamentares tenha aderido e faça campanha em favor do petista em nível nacional. Até porque o PDT, nacionalmente, inclusive com apoio de Ciro Gomes, decidiu apoiar à candidatura de Lula.