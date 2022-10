Elmano venceu em 9 dos 10 maiores colégios eleitorais do Ceará

O governador do Ceará eleito, neste domingo (2), Elmano de Freitas (PT), venceu a eleição em 9 dos 10 maiores colégios do Estado – o que ajuda a explicar a vitória ainda no primeiro turno.

Dentre os municípios que concentram o maior número de eleitores, Elmano perdeu apenas em Fortaleza, onde obteve 37,62% dos votos válidos e ficou em segundo. Na Capital, Capitão Wagner (União Brasil) teve o maior número de eleitores, com 41,51% dos votos válidos.

Já o candidato do PT venceu em Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral, Itapipoca, Crato, Maranguape, Iguatu e Aquiraz. Nessas cidades o total de eleitores supera 60 mil, sendo que na Capital o total chega a 1,8 milhão de eleitores.

No total, com 100% das urnas apuradas, Elmano venceu em 178 cidades do Ceará; Capitão Wagner em cinco (Fortaleza, Eusébio, Marco, Morrinhos, São Gonçalo do Amarante) e Roberto Cláudio (PDT) em apenas uma (Pires Ferreira).

VEJA A PORCENTAGEM DO VENCEDOR NESSAS CIDADES

Capitão Wagner

Fortaleza: 41,51% dos votos válidos

Elmano Freitas

Caucaia: 47,51% dos votos válidos

Juazeiro do Norte: 68,79% dos votos válidos

Maracanaú: 45,98% dos votos válidos

Sobral: 48,01% dos votos válidos

Itapipoca: 67,18% dos votos válidos

Crato: 78,80% dos votos válidos

Maranguape: 53,77% dos votos válidos

Iguatu: 67,74% dos votos válidos

Aquiraz: 52,62% dos votos válidos

Percurso

Na campanha eleitoral, conforme levantamento feito pelo Diário do Nordeste, Elmano esteve em 69 cidades do Estado. Nas atividades, o petista percorreu os municípios com a maior quantidade de eleitores.

Dentre as 10 cidades, o governador eleito teve o melhor desempenho no Crato, que tem 92,7 mil eleitores. No município do Cariri, região é que o berço político do senador eleito Camilo Santana (PT), apoiador de Elmano, o candidato do PT teve o seu melhor desempenho, com 78,80% dos votos válidos.

Já nas cidades em que Elmano perdeu, ele não havia visitado, como em Eusébio; município da Região Metropolitana, no qual o prefeito, Acilon Gonçalves (PL), uma das principais lideranças da RMF apoiou Wagner. O fenômeno se repetiu em Morrinhos e São Gonçalo do Amarante.

Na cidade de Pires Ferreira, no Sertão de Sobral, Roberto Cláudio foi o vencedor com 40,78% dos votos válidos e Elmano ficou em segundo lugar, com 39,41%.



