A uma semana das eleições, veja o que mostram pesquisas para governos estaduais

Tem início, neste domingo (25), a contagem regressiva de uma semana para o primeiro turno das eleições gerais de 2022, que, além do novo presidente da República, vão definir os próximos governadores, deputados federais, deputados estaduais e senadores do Brasil.

Muita coisa pode acontecer nesse período e mudar totalmente os rumos dos pleitos. No entanto, os tons das disputas são mostrados por pesquisas de intenção de voto, como as do Ipec (ex-Ibope), por exemplo.

Em alguns estados, segundo o Ipec, o cenário já está praticamente definido, com candidatos somando mais de 50% das intenções de voto dos eleitores. Em outros, porém, a competição está acirrada e imprevisível.

Para possibilitar um panorama da situação atual no País, o Diário do Nordeste reuniu os mais recentes resultados das pesquisas Ipec para os governos estaduais.

Veja os cenários das disputas para os governos

Acre

No Acre, o candidato do Progressistas, Gladson Cameli, lidera as pesquisas de intenção de voto com 54%, contra 25% do candidato do PT, Jorge Viana. Os números são de pesquisa divulgada pelo Ipec na última segunda-feira (19).

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

Gladson Cameli (PP) - 54%

Jorge Viana (PT) - 25%

Mara Rocha (MDB) - 6%

Petecão (PSD) - 5%

Marcio Bittar (União Brasil) - 3%

David Hall (Agir) - 1%

Professor Nilson (Psol) - 0%

Alagoas

Em Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, detém 30% das intenções de voto ao Governo. Seus principais adversários, Rodrigo Cunha (União Brasil) e Fernando Collor (PTB), estão empatados com 20% das intenções, segundo pesquisa do Ipec divulgada na segunda (19).

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

Paulo Dantas (MDB) - 30%

Rodrigo Cunha (União Brasil) - 20%

Fernando Collor (PTB) - 20%

Rui Palmeira (PSD) - 11%

Professor Cícero Albuquerque (PSOL) - 1%

Luciano Almeida (PRTB) - 1%

Bombeiro Militar Luciano Fontes (PMB) - 0%

Amapá

No Amapá, Clécio, do Solidariedade, tem ampla vantagem sobre os concorrentes. Ele detém 50% das intenções de voto, segundo o Ipec do dia 19, contra 36% de Jaime Nunes (PSD).

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

Clécio (SD) - 50%

Jaime Nunes (PSD) - 36%

Gilvam Borges (MDB) - 4%

Gesiel Oliveira (PRTB) - 2%

Gianfranco (PSTU) - 1%

Jairo Palheta (PCO) - 1%

Amazonas

No Amazonas, Wilson Lima (União Brasil) lidera as pesquisas de intenção de voto com 34% no primeiro turno. Amazonino Mendes (Cidadania) vem logo depois, com 26%, seguido de Eduardo Braga (MDB), com 17%. Dados também são da pesquisa Ipec do último dia 19.

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

Wilson Lima (União Brasil) - 34%

Amazonino Mendes (Cidadania) - 26%

Eduardo Braga (MDB) - 17%

Ricardo Nicolau (Solidariedade) - 6%

Carol Braz (PDT) - 3%

Henrique Oliveira (Podemos) - 2%

Dr. Israel Tuyuka (PSOL) - 1%

Nair Blair (Agir) - 0%

Bahia

Na Bahia, o candidato do União Brasil, ACM Neto, está com 47% das intenções de voto, segundo pesquisa Ipec divulgada na sexta (23). Em segundo lugar, está Jerônimo Rodrigues, do PT, com 32% das intenções.

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

ACM Neto (União Brasil) - 47%

Jerônimo Rodrigues (PT) - 32%

João Roma (PL) - 6%

Marcelo Millet (PCO) - 1%

Kleber Rosa (PSOL) - 1%

Giovani Damico (PCB) - 0%

Ceará

No Ceará, o candidato do PT, Elmano de Freitas, aparece com 30% na pesquisa Ipec de intenção de voto. Divulgado na quinta (22), o levantamento mostra ainda que Capitão Wagner, do União Brasil, está tecnicamente empatado com Elmano, com 29%, enquanto que Roberto Cláudio, do PDT, aparece em terceiro lugar na disputa, com 22%.

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

Elmano de Freitas (PT) - 30%

Capitão Wagner (União) - 29%

Roberto Cláudio (PDT) - 22%

Chico Malta (PCB) - 1%

Zé Batista (PSTU) - 1%

Serley Leal (UP) - 0%

Distrito Federal

No Distrito Federal, o candidato à reeleição, Ibaneis Rocha (MDB), lidera a disputa com 40% das intenções de voto, segundo a pesquisa Ipec da última quarta-feira (21). Em seguida, com 13% das intenções, aparece Leandro Grass (PV-PT-PCdoB).

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

Ibaneis Rocha (MDB) - 40%

Leandro Grass (PV-PT-PCdoB) - 13%

Leila do Vôlei (PDT) - 9%

Paulo Octávio (PSD) - 8%

Izalci (PSDB) - 5%

Keka Bagno (PSOL) - 2%

Coronel Moreno (PTB) - 2%

Lucas Salles (DC) - 1%

Renan Arruda (PCO) - menos de 1%

Teodoro da Cruz (PCB) - menos de 1%

Robson da Silva (PSTU) - menos de 1%

Rafael Parente (PSB) - desistiu da candidatura

Espírito Santo

No Espírito Santo, o candidato do PSB, Renato Casagrande, lidera a disputa isoladamente, com 53% das intenções de voto. Depois dele, com 18%, aparece o candidato do PL, Manato.

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

Renato Casagrande (PSB) - 53%

Manato (PL) - 18%

Audifax (Rede) - 7%

Guerino Zanon (PSD) - 7%

Capitão Vinícius Sousa (PSTU) - 1%

Aridelmo (Novo) - 0%

Claudio Paiva (PRTB) - 0%

Goiás

Em Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, é quem, com 55%, lidera as pesquisas de intenção de voto, segundo o Ipec. Em segundo lugar, com 23%, está Gustavo Mendanha, do Patriota, seguido de Major Vitor Hugo (PL).

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

Ronaldo Caiado (UB) - 55%

Gustavo Mendanha (Patriota) - 23%

Major Vitor Hugo (PL) - 6%

Wolmir Amado (PT) - 3%

Professora Helga (PCB) - 1%

Cintia Dias (PSOL) - 1%

Professor Pantaleão (UP) - 1%

Edigar Diniz (Novo) - 0%

Vinícius Paixão (PCO) - 0%

Maranhão

No Maranhão, com 41%, o candidato do PSB, Carlos Brandão, mantém a liderança das intenções de voto para o Governo. Em seguida, de acordo com a pesquisa Ipec do último dia 20, aparecem Weverton Rocha (PDT), com 20%, e Lahésio Bonfim (PSC), com 16%.

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

Carlos Brandão (PSB) - 41%

Weverton Rocha (PDT) - 20%

Lahesio Bonfim (PSC) - 16%

Edivaldo Holanda Júnior (PSD) - 7%

Enilton Rodrigues (PSOL) - 1%

Joás Moraes (DC) - 1%

Simplício Araújo (Solidariedade) - 1%

Frankle Costa (PCB) - 1%

Mato Grosso

No Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil) detém 60% das intenções de voto, segundo pesquisa Ipec do último dia 15. Depois dele, Márcia Pinheiro (PV) aparece com 15%.

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

Mauro Mendes (União Brasil) - 60%

Márcia Pinheiro (PV) - 15%

Pastor Marcos Ritela (PTB) - 4%

Moisés Franz (PSOL) - 2%

Mato Grosso do Sul

No Mato Grosso do Sul, o candidato do MDB, André Puccinelli, tem 25% das intenções de voto, segundo a pesquisa Ipec do dia 15, frente a 17% de Marquinhos Trad (PSD) e 14% de Rose Modesto (União Brasil).

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

André Puccinelli (MDB) - 25%

Marquinhos Trad (PSD) - 17%

Rose Modesto (União Brasil) - 14%

Eduardo Riedel (PSDB) - 12%

Capitão Contar (PRTB) - 9%

Giselle Marques (PT) - 2%

Adonis Marcos (PSOL) - 0%

Magno Souza (PCO) - 0%

Minas Gerais

Romeu Zema, do Novo, lidera a disputa ao Governo com 46% das intenções de voto, segundo a pesquisa Ipec divulgada no último dia 20. Depois dele, aparece Alexandre Kalil, do PSD, com 29%.

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

Romeu Zema (Novo) - 46%

Alexandre Kalil (PSD) - 29%

Carlos Viana (PL) - 4%

Cabo Tristão (PMB) - 1%

Lorene Figueiredo (PSOL) - 1%

Marcus Pestana (PSDB) - 1%

Renata Regina (PCB) - 1%

Vanessa Portugal (PSTU) - 1%

Pará

No Pará, o candidato à reeleição, Helder Barbalho (MDB) lidera a pesquisa Ipec de intenção de voto com 65%. Depois dele, está Zequinha Marinho, do PL, com 13%.

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

Helder Barbalho (MDB) - 65%

Zequinha Marinho (PL) - 13%

Doutor Felipe (PRTB) - 2%

Adolfo Oliveira (PSOL) - 1%

Cleber Rabelo (PSTU) - 1%

Major Marcony (Solidariedade) - 1%

Paulo Roseira (Agir) - 1%

Sofia Couto (PMB) - 1%

Shirley de Souza (PROS) - 0%

Paraíba

Na Paraíba, João Azevedo, candidato à reeleição pelo PSB, lidera a pesquisa Ipec com 35% das intenções de voto. Na sequência, aparecem Pedro Cunha Lima (PSDB), com 20%, e Veneziano do Rego (MDB), com 15%.

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

João Azevêdo (PSB) - 35%

Pedro Cunha Lima (PSDB) - 20%

Veneziano Vital do Rêgo (MDB) - 15%

Nilvan Ferreira (PL) - 14%

Adjany Simplicio (PSOL) - 0%

Adriano Trajano (PCO) - 0%

Antônio Nascimento (PSTU) - 0%

Major Fábio (PRTB) - 0%

Paraná

No Paraná, quem lidera as intenções de voto, segundo a pesquisa Ipec, é o atual governador, Ratinho Junior (PSD), com 55%. Depois dele, vem Requião, do PT, com 28%.

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) - 55%

Requião (PT) - 28%

Gomyde (PDT) - 2%

Solange Ferreira Bueno (PMN) - 1%

Professora Angela (PSOL) - 1%

Professor Ivan (PSTU) - 1%

Joni Correia (DC) - 1%

Vivi Motta (PCB) - 0%

Adriano Teixeira (PCO) - 0%

Pernambuco

Em Pernambuco, a candidata do Solidariedade, Marília Arraes, tem 33% das intenções de voto, segundo a última pesquisa Ipec. Depois dela, aparecem com o mesmo percentual de 11% os candidatos Danilo Cabral (PSB), Raquel Lyra (PSDB), Miguel Coelho (União Brasil) e Anderson Ferreira (PL).

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

Marília Arraes (Solidariedade) - 33%

Danilo Cabral (PSB) - 11%

Raquel Lyra (PSDB) - 11%

Miguel Coelho (União Brasil) - 11%

Anderson Ferreira (PL) - 11%

Pastor Wellington (PTB) - 1%

João Arnaldo (PSOL) - 1%

Claudia Ribeiro (PSTU) - 1%

Jones Manoel (PCB) - 1%

Jadilson Bombeiro (PMB) - 0%

Ubiracy Olímpio (PCO) - 0%

Piauí

No Piauí, Sílvio Mendes, do União Brasil, está à frente nas pesquisas de intenção de voto, com 43%. Em seguida, com 29%, está Rafael Fonteles, do PT.

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

Silvio Mendes (União Brasil) - 43%

Rafael Fonteles (PT) - 29%

Coronel Diego Melo (PL) - 3%

Geraldo Carvalho (PSTU) - 1%

Gustavo Henrique (Patriota) - 1%

Gessy Lima (PSC) - 1%

Lourdes Melo (PCO) - 1%

Madalena Nunes (PSOL) - 1%

Ravenna Castro (PMN) - 1%

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) mantém a liderança nas pesquisas de intenção de voto, com 37%. Seu principal adversário, Marcelo Freixo (PSB), tem 27%, segundo o Ipec.

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

Cláudio Castro (PL) - 37%

Marcelo Freixo (PSB) - 27%

Rodrigo Neves (PDT) - 6%

Cyro Garcia (PSTU) - 3%

Juliete Pantoja (UP) - 2%

Wilson Witzel (PMB) - 2%

Paulo Ganime (Novo) - 2%

Eduardo Serra (PCB) - 1%

Luiz Eugênio (PCO) - 0%

Rio Grande do Norte

No Rio Grande do Norte, a candidata à reeleição, Fátima Bezerra, do PT, lidera as intenções de voto com 49%. Depois dela, aparece o Capitão Styvenson, do Podemos, com 20%.

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

Fátima Bezerra (PT) - 49%

Capitão Styvenson (Podemos) - 20%

Fábio Dantas (Solidariedade) - 8%

Clorisa Linhares (PMB) - 3%

Rosalia Fernandes (PSTU) - 1%

Rodrigo Vieira (DC) - 1%

Danniel Morais (PSOL) - 1%

Bento (PRTB) - 1%

Nazareno Neris (PMN): 0%

Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) segue na liderança das intenções de voto, de acordo com o Ipec. Com 38%, ele supera seu principal adversário, Onyx Lorenzoni (PL), que tem 26% das intenções.

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

Eduardo Leite (PSDB) - 38%

Onyx Lorenzoni (PL) - 26%

Edegar Pretto (PT) - 10%

Luis Carlos Heinze (PP) - 4%

Roberto Argenta (PSC) - 2%

Vieira da Cunha (PDT) - 2%

Rejane de Oliveira (PSTU) - 1%

Ricardo Jobim (Novo) - 1%

Vicente Bogo (PSB) - 1%

Carlos Messalla (PCB) - 1%

Rondônia

Em Rondônia, Coronel Marcos Rocha, candidato do União Brasil, tem 38% das intenções de voto. No primeiro turno, de acordo com as pesquisas, ele supera Marcos Rogério, do PL, que aparece com 27%.

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

Coronel Marcos Rocha (União) - 38%

Marcos Rogério (PL) - 27%

Léo Moraes (Podemos) - 10%

Daniel Pereira (Solidariedade) - 6%

Pimenta de Rondônia (PSOL) - 2%

Roraima

Em Roraima, o atual governador e candidato à reeleição pelo Progressistas, Antonio Denarium, disputa o primeiro turno com 50% das intenções de voto, segundo o Ipec. Ele é seguido de Teresa Surita, do MDB, que tem 37% das intenções.

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

Antonio Denarium (PP) - 50%

Teresa Surita (MDB) - 37%

Fábio Almeida (PSOL) - 1%

Juraci Escurinho (PDT) - 1%

Rudson Leite (PV) - 1%

Santa Catarina

Em Santa Catarina, os candidatos Jorginho Mello (PL) e Carlos Moisés (Republicanos) estão empatados com 20% das intenções de voto, segundo a última pesquisa do Ipec. Em terceiro lugar, aparece Esperidião Amin, do Progressistas.

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

Jorginho Mello (PL) - 20%

Moisés (Republicanos) - 20%

Esperidião Amin (PP) - 15%

Gean Loureiro (União Brasil) - 14%

Décio Lima (PT) - 10%

Odair Tramontin (Novo) - 2%

Leandro Borges (PCO) - 1%

Professor Alex Alano (PSTU) - 1%

Jorge Boeira (PDT) - 1%

Ralf Zimmer (PROS) - 1%

São Paulo

Em São Paulo, Fernando Haddad (PT) tem 34% das intenções de voto no primeiro turno, segundo a última pesquisa Ipec. Tarcísio de Freitas (Republicanos) vem em seguida, com 22%, e, em terceiro lugar, está Rodrigo Garcia (PSDB), com 18%.

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

Fernando Haddad (PT) - 34%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 22%

Rodrigo Garcia (PSDB) - 18%

Vinicius Poit (Novo) - 1%

Gabriel Colombo (PCB) - 1%

Antonio Jorge (DC) - 1%

Elvis Cezar (PDT) - 1%

Carol Vigliar (Unidade Popular) - 1%

Altino Júnior (PSTU) - 1%

Edson Dorta (PCO) - 0%

Sergipe

Em Sergipe, o candidato do PL, Valmir de Francisquinho, tem 38% das intenções de voto, contra 20% do candidato do PT, Rogério Carvalho.

Veja como estão todos os candidatos na disputa:

Valmir de Francisquinho (PL) - 38%

Rogério Carvalho (PT) - 20%

Fábio (PSD) - 16%

Delegado Alessandro (PSDB) - 6%

Niully Campos (PSOL) - 3%

Prof. Aroldo Félix (UP) - 1%

Elinos Sabino (PSTU) - 1%

Dr. Cláudio médico geriatra (DC) - 1%

Tocantins

Wanderlei Barbosa (Republicanos) chega à reta final do primeiro turno com 45% das intenções de voto, contra 17% de Ronaldo Dimas (PL).

Veja como estão todos os candidatos na disputa: