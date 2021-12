Eduardo Pazuello sofre acidente de moto no Rio de Janeiro

O general do Exército Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde do Governo Bolsonaro, se envolveu em um acidente de moto na noite dessa sexta-feira (24), no Rio de Janeiro, e sofreu traumatismos no tórax e no ombro.

O Corpo de Bombeiros informou que o acidente foi registrado na Avenida Paulo de Frontin, na altura da Praça da Bandeira, na Zona Norte do Rio.

Conforme o site Agenda do Poder, Pazuello caiu ao tentar desviar de um carro. As circunstâncias do acidente não foram informadas.

O militar foi socorrido para o Hospital Central do Exército. A unidade hospitalar ainda não divulgou um boletim médico sobre o estado de saúde dele.