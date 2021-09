Eduardo Girão e base governista se reúnem com Luciano Hang antes de depoimento na CPI

O senador cearense Eduardo Girão (Podemos) foi um dos parlamentares que recepcionaram o empresário Luciano Hang antes do depoimento na CPI da Covid-19. Além do parlamentar cearense, que se coloca como independente, o encontrou reuniu, na manhã desta quarta-feira (29), aliados de primeira ordem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Senado.

Em fotos publicadas nas redes sociais, estão o senadores Marcos Rogério (DEM-RI), Luiz Carlos Heinze (PP-RS), Marcos do Val (Podemos-ES) e Jorginho Mello (PL-SC), além do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho do presidente.

Covid-19

Todos os parlamentares aparecem sem máscara. A imagem foi compartilhada no perfil da deputada federal Caroline de Toni (PSL-SC).

"Nesta quarta-feira, a CPI do Covid chamou o empresário catarinense Luciano Hang, viemos recebê-lo aqui no Senado Federal, com a tropa de choque da CPI", escreveu a deputada.

Independente

Eduardo Girão, no entanto, costuma negar que integra a "tropa de choque" do Governo, como definiu a aliada de Bolsonaro. O cearense reforça ser do grupo de parlamentares independentes.

Tanto o senador quanto o empresário Luciano Hang são defensores do chamado tratamento precoce, com uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19.

Luciano Hang

No interrogatório desta quarta-feira, com o empresário dono das lojas Havan, os senadores buscam esclarecer sobre supostos casos envolvendo disseminação de "fake news" (notícias falsas), participação no "gabinete paralelo" — estrutura de assessoramento informal da Presidência da República — e a Prevent Sênior, que teria fraudado o atestado de óbito da mãe do empresário, vítima de Covid-19.