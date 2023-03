Edital para concurso da Guarda Municipal de Fortaleza sai na segunda-feira (27), diz Sarto

O edital do concurso público com mil vagas para Guarda Municipal de Fortaleza será lançado nesta segunda-feira (27). O anúncio feito pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), ocorreu na manhã deste sábado (25), durante solenidade de promoção de 108 guardas municipais ao cargo de subinspetor.

"O concurso será realizado logo após a primeira quinzena de junho. O edital sai segunda-feira, quem vai fazer é a Idecan", declarou o gestor.

A Capital tem, atualmente, 2.161 agentes, sendo 1.293 guardas municipais, 659 subinspetores e 209 inspetores.

Concurso Guarda Municipal

A promoção dos novos 108 subinspetores resulta da aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 55/2022. Sancionado no último 20 de março, trata da criação do edital para contratação de novos servidores da Guarda Municipal de Fortaleza.

Com a lei, foram criados ainda total de 485 cargos para integrar o efetivo de servidores da GMF e também contempla os servidores que participaram do Curso de Formação Profissional para a Guarda Municipal de Fortaleza, em 2021.

"O que viabiliza a realização de concurso público para o provimento com até mil vagas para o cargo de guarda municipal", afirma nota divulgada no site da PMF.