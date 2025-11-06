Diário do Nordeste
Dummar Ribeiro e Dayane Costa assumem mandatos na Câmara de Fortaleza

Cerimônias de posse foram realizadas entre quarta-feira (5) e esta quinta-feira (6).

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Fotomontagem mostra Dummar Ribeiro e Dayane Costa durante cerimônia de posse na Câmara Municipal de Fortaleza.
Legenda: Suplentes assumiram vagas deixadas por vereadores que pediram licença.
Foto: Érika Fonseca/CMFor.

Dois suplentes de vereadores tomaram posse na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) entre quarta-feira (5) e esta quinta-feira (6). O primeiro foi Dummar Ribeiro (DC), que assumiu vaga após afastamento da vereadora Carla Ibiapina (DC). Depois, foi a vez de Dayane Costa (Podemos), em razão da licença do vereador Wellington Sabóia (Podemos).

A cerimônia que empossou Dummar, realizada no Plenário Fausto Arruda, foi conduzida pelo vereador e vice-presidente da Casa, Adail Jr. (PDT), na manhã de quarta. Durante o ato, o novo parlamentar leu o juramento, assinou o termo de posse e agradeceu aos presentes, incluindo amigos, familiares e colegas de legislatura.

“Sempre que a gente assume é uma emoção. Mas, como já conheço a Casa, para mim não foi muita novidade, a não ser a receptividade dos amigos. Fiquei muito surpreso e feliz com o carinho e o reconhecimento dos parlamentares”, afirmou ele, que já esteve no Parlamento municipal em outras oportunidades.

Dummar é servidor público estadual e foi vereador de Fortaleza entre 2001–2004, após ter sido eleito pelo então Partido da Mobilização Nacional (PMN), e de 2017 a 2020, quando integrou os quadros do hoje extinto Partido Popular Socialista (PPS). No último pleito, ele ficou na suplência do Democracia Cristã (DC), ao obter 3.304 votos.

Nesta quinta-feira, num ato semelhante, Dayane Costa foi empossada. A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Legislativo municipal, o vereador Leo Couto (PSB), no Plenário. Ao falar sobre sua chegada na Câmara Municipal, a política disse estar emocionada com a nova etapa.

“A gente tem uma expectativa muito grande. Era uma ansiedade, um anseio da comunidade, principalmente das pessoas que confiaram no meu trabalho”, falou, como ato contínuo à leitura do juramento e assinatura do termo de posse.

Em 2024, a parlamentar obteve 4.803 votos e logrou a primeira suplência da sua atual agremiação. A última eleição municipal foi a segunda em que ela concorreu, já que a primeira foi em 2020, quando era filiada ao descontinuado Partido Republicano da Ordem Social (Pros).

