Deputados prestam homenagem e levantam sessão pela morte do ex-deputado José Ilo Dantas

Deputados estaduais cearenses prestaram homenagem, com um minuto de silêncio, nesta quarta-feira (6), em decorrência da morte do ex-deputado José Ilo Dantas, pai do deputado estadual Agenor Neto (MDB). Por conta do falecimento do ex-parlamentar e ex-prefeito de Quixelô, a sessão plenária foi levantada.

Legenda: Ex-prefeito de Quixelô e ex-deputado estadual, José Ilo se afastou da política ainda 2006 para tratar sua saúde Foto: Reprodução/Instagram Agenor Neto

José Ilo Alves Dantas faleceu na noite dessa terça-feira (5), aos 81 anos de idade, em Fortaleza. Ele estava internado em unidade de saúde particular da Capital há 38 dias, onde acabou contraindo uma infecção hospitalar e não resistiu. José Ilo enfrentava uma doença há cerca de 17 anos iniciada por um problema na aorta.

Um cortejo de despedida está marcado para ocorrer às 14h pelas ruas de Iguatu, município onde o ex-parlamentar também tinha raízes políticas e familiares. O velório vai ocorrer na residência da família na cidade, às 15h. Em seguida, uma missa e o sepultamento serão realizados no Cemitério Senhora Sant'Ana, em Iguatu.

Nas redes sociais, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão, lamentou a morte do ex-parlamentar.

"Ele travou uma longa batalha pela vida e, certamente, será sempre lembrado com muito carinho e saudade por sua família, amigos e admiradores", destacou o presidente da Alece.

Também com berço político em Iguatu, o deputado Marcos Sobreira (PDT) prestou pesar pelo falecimento do pai de seu colega de parlamento.

"Recebi, com tristeza, a notícia do falecimento do médico, ex-prefeito de Quixelô e ex-deputado estadual Dr. José Ilo Dantas. Registro sentimento de pesar ao seu filho, deputado Agenor Neto e família", escreveu nas redes sociais.

Por meio do Instagram, o deputado Agenor Neto destacou a vontade de viver do pai e a luta contra a doença.

Agenor Neto (MDB) Deputado Estadual "Movido por tanta fé e vontade de viver, ele sempre gostava de citar a mesma frase quando recebia alta do hospital: "Deus me deu uma nova vida". Infelizmente, dessa vez, Deus o levou para morar com ele. Vá com Deus, meu pai! Você deixou um grande legado, exemplo de ser humano, pai de família, médico humanitário, um homem a quem eu sempre busquei me espelhar para seguir nessa caminhada que muitas vezes chega a ser espinhosa. Te amaremos para sempre, meu pai!"

Além dos parlamentares, a Prefeitura de Quixelô decretou luto oficial por três dias devido ao falecimento do ex-prefeito da cidade.

Trajetória Política

Natural da cidade Antenor Navarro, na Paraíba, José Ilo Alves Dantas se formou em medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC) e se especializou em otorrinolaringologia.

Entrou na política em 1988, ao ser eleito prefeito de Quixelô. Foi secretário de Saúde do Município e também de Iguatu. As informações são da revista Plenário, publicada em 2008, pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Em 2006, foi eleito deputado estadual pela primeira vez, com 49.876 votos. No entanto, teve que se afastar do cargo para cuidar da saúde.