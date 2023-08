Deputada federal Daiana Santos recebe ameaça de estupro por e-mail: 'terapia para lesbianismo'

A deputada federal Daiana Santos (PCdoB-RS) registrou um boletim de ocorrência, na terça-feira (22), denunciando que recebeu uma ameaça de estupro, via e-mail. Na mensagem, o autor teria detalhado que a motivação para o crime seria a orientação sexual da parlamentar, que é lésbica.

No texto, o remetente propõe a elaboração de uma lei sobre uma suposta "terapia alternativa para lesbianismo", que seria realizada por meio de violência sexual. A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Descriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou Contra a Pessoa Idosa ou Com Deficiência (Decrin), em Brasília, instaurou uma investigação para apurar o caso. As informações são do portal g1.

Daiana Santos avaliou o envio do e-mail como uma "tentativa de intimidação".

Daiana Santos Deputada federal pelo PCdoB-RS Essa ação criminosa só mostra a importância da nossa atuação e da necessidade e comprometimento do Estado brasileiro com a garantia da proteção da vida da população LGBTI+. Não iremos nos calar."

Neste mês, mensagens semelhante e com o mesmo teor também foram enviadas para outras parlamentares lésbicas, como a deputada estadual Rosa Amorim (PT), de Pernambuco; a vereadora carioca Mônica Benício (Psol), no Rio de Janeiro; e as também vereadoras Cida Falabella (PSOL) e Iza Lourença (PSOL), de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Para a política do Rio Grande do Sul, a escolha desse período do ano para encaminhar esse tipo de ameaça não é coincidência, já que em agosto é celebrada a visibilidade lésbica.