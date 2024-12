Câmara de Fortaleza levanta sessão desta terça (3) pela morte do ex-vereador Raimundo Linhares

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) levantou a sessão legislativa, que seria realizada nesta terça-feira (3), em decorrência da morte do ex-procurador de Fortaleza e ex-vereador Raimundo Linhares.

A decisão do levantamento da sessão foi anunciada pelo presidente da Mesa Diretora na ocasião, o vereador Márcio Martins (PDT), logo após a conferência da presença dos parlamentares.

Veja também PontoPoder Evandro Leitão confirma líder e vice-líderes na Câmara; Léo Couto será o candidato à Presidência Wagner Mendes Após 12 anos como 1º vice-presidente, Adail Jr pode voltar ao posto na Câmara de Fortaleza

Além da suspensão, os membros do Parlamento municipal fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao ex-vereador. Com a suspensão, as pautas que estavam na ordem do dia serão apreciadas em outra data.

Raimundo Linhares morreu no último dia 29 de novembro, aos 94 anos. A causa da morte não foi divulgada. O sepultamento ocorreu no cemitério Parque da Paz, no bairro Passaré.

Uma missa de sétimo dia foi marcada pela família, para a próxima quinta-feira (5), às 19h, na Igreja Redonda, no bairro da Parquelândia.