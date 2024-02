Defesa de Bolsonaro pede ao STF devolução do passaporte do ex-presidente, diz jornalista

A defesa de Jair Bolsonaro (PL), representado pelo advogado Paulo Cunha Bueno, disse nesta quarta-feira (14) ao blog da jornalista Camila Bomfim, da Globonews, ter pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) a devolução do passaporte do ex-presidente.

Conforme o advogado, o pedido já foi protocolado na Corte, e a decisão caberá ao ministro Alexandre de Moraes.

"Absurda a decisão visto que o presidente nunca deu qualquer indício de que se evadiria, sempre comparecendo a todas as intimações para depor. Bem pelo contrário, quando [Bolsonaro] foi à Argentina para a posse do presidente Javier Milei, eu mesmo tomei a cautela de informar [a viagem] ao STF, evidenciando que [o ex-presidente] sempre respeitou as investigações em andamento”, disse o advogado ao blog.

Veja também

Operação Tempus Veritatis

Bolsonaro teve que entregar seu passaporte por determinação do ministro Alexandre de Moraes, durante a Operação Tempus Veritatis, que investiga a tentativa de golpe de Estado, e que foi deflagrada na semana passada.

Na decisão, o magistrado, além de determinar a entrega do passaporte de Bolsonaro, proibiu o ex-presidente de manter contato com outros investigados.