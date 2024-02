Vídeo obtido pela PF mostra Bolsonaro falando a ministros para agirem antes das eleições do Brasil

Ao apreender o computador de Mauro Cid durante operação, a Polícia Federal encontrou vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarando a ministros que era necessário agir antes das eleições para que o Brasil não virasse "uma grande guerrilha". A gravação é de uma reunião da alta cúpula do governo feita em 5 de julho de 2022. O vídeo foi divulgado pela jornalista Bela Megale, do jornal O Globo. A GloboNews divulgou o material no "X".

O vídeo é uma das peças que embasaram a operação da PF contra militares e ex-ministros suspeitos de participarem de uma tentativa de golpe de Estado. Conforme a força de segurança, na reunião, o então presidente ordenou a disseminação de informações falsas para tentar reverter a situação na disputa eleitoral.

Veja trecho:

"Nós sabemos que, se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos. Eles vão ganhar as eleições", declarou o ex-presidente.

Veja também

Em outro trecho do vídeo, Bolsonaro propõe que os presentes participassem da redação de um documento que afirmasse ser impossível “definir a lisura das eleições” e incluísse elementos externos, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Assista:

Jair Bolsonaro Ex-presidente "Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições e acontecer o que está pintado, está pintado. Eu parei de falar em voto imp... e eleições há umas três semanas. Vocês estão vendo agora que... eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes".

Bolsonaro convoca ministros a agirem nas eleições

O ex-presidente declarou ainda que Lula venceria as eleições e que as pesquisas estariam certas, "de acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE".

Em outro momento, Bolsonaro diz no vídeo que o TSE cometeu um erro ao chamar as Forças Armadas para integrar a Comissão de Transparência das Eleições.

Em outro trecho da gravação, o ex-presidente cita os ministros Edson Fachin, Luis Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e afirma que "estão preparando tudo para o Lula ganhar no 1º turno".

"Alguém acredita em Fachin, Barroso e Alexandre de Moraes? Se acreditar levanta braço. Acredita que são pessoas isentas, que tão preocupadas em fazer justiça, seguir a Constituição?", explanou Bolsonaro.