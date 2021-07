CPI da Covid ouve diretora técnica de empresa envolvida na compra da vacina Covaxin

A diretora técnica da Precisa Medicamentos Emanuela Medrades é ouvida na CPI da Covid nesta terça-feira (13), a partir das 9h. A empresa teria feito a intermediação nas negociações para compra da vacina indiana Covaxin, alvo de investigação por suspeitas de irregularidades.

A convocação da gestora foi requerida pelos senadores Otto Alencar (PSD-BA) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE). Os parlamentares esperam esclarecer o possível beneficiamento da Bharat Biotech, representada no Brasil pela Precisa Medicamentos, na negociação de compra de imunizantes pelo Ministério da Saúde.

Na segunda-feira (12), Medrades pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que concedesse o direito de não comparecer à sessão, ou, se caso fosse, pudesse ficar em silêncio.

O ministro Luiz Fux autorizou que ela possa ficar calada no depoimento, mas não permitiu que a diretora técnica faltasse à audiência. Ela poderá deixar de falar sobre fatos que a incriminem, mas terá que responder a outras perguntas. As informações são do O Globo.

A funcionária da Precisa é investigada pela CPI e ainda pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, que apuram o contrato que motivou a convocação dela para prestar depoimento. Portanto, tem direito ao silêncio e de não produzir provas contra si mesmo, assegurados a qualquer investigado.

Convocação de Maximiano

A comissão já convocou outro membro da Precisa Medicamentos, especificamente o sócio-presidente Francisco Maximiano. No entanto, ele obteve no STF o direito de ficar em silêncio e de não responder a perguntas dos senadores.

Motivados pela decisão do tribunal, a CPI decidiu ouvir policial militar, Luiz Paulo Dominguetti Pereira, que se apresenta como representante da Davati Medical Suply no Brasil, no dia em que estava agendado o depoimento de Francisco Maximiano. O depoimento do sócio-presidente não tem nova data prevista.

IRREGULARIDADES NA COMPRA DA COVAXIN

O contrato do Ministério da Saúde com a Precisa Medicamentos, intermediária da empresa indiana, está sob suspeita devido ao valor unitário das vacinas, considerado elevado, em torno de R$ 80. O preço é mais o alto de todos os imunizantes que fazem parte do Programa Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid.

A negociação por 20 milhões de doses da Covaxin envolve mais de R$ 1,6 bilhões. O dinheiro chegou a ser reservado para pagamento, mas, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, "nenhum centavo" foi efetivamente pago. Após as revelações sobre o processo de contratação, a pasta suspendeu o contrato.

Em entrevista ao jornal O Globo, o servidor Luis Ricardo Miranda disse ter alertado o presidente Jair Bolsonaro sobre as suspeitas. O governo nega qualquer irregularidade na aquisição do fármaco. Segundo o deputado federal Luís Miranda, ele e o irmão encontraram o gestor do Executivo nacional em 20 de março.

Na ocasião, o político relatou à Comissão que Bolsonaro atribuiu a responsabilidade pelas irregularidades das negociações ao líder do Governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (Progressistas-PR), e disse que alertaria à Polícia Federal. No entanto, a força de segurança disse não ter encontrado registro de investigação sobre o caso.

"Foi o Ricardo Barros que o presidente falou", disse Luis Miranda em resposta à senadora Simone Tebet (MDB-MS) durante a CPI da Covid-19, após uma série de insistências feitas pelos parlamentares para ele citar o nome do deputado federal.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar o presidente pelo crime de prevaricação no caso de suspeita de corrupção na compra da Covaxin.

Logo após o nome ser citado por Luis Miranda na CPI, Ricardo Barros negou participação nas negociações da compra das vacinas Covaxin. "Não sou esse parlamentar citado, a investigação provará isso", disse o líder do governo na Câmara por meio do Twitter.